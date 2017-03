Önkormányzat

Milliárdos beruházás Békásmegyeren

Bús Balázs (Fidesz-KDNP), a III. kerület polgármestere jelezte azt is, hogy a városvezetés minden beruházás esetében a közösségi tervezés mellett van.



A polgármester kifejtette, hogy 30,5 milliárd forint a kerület költségvetése, ebből a kötelező feladatok mellett számos fejlesztésre különítettek el önrészt. Példaként hozta, hogy folytatják az egészségügyi és oktatás-nevelési intézmények felújítását és továbbra is finanszírozzák az önként vállalt oktatási feladatokat.



Bús Balázs célként jelölte meg azt is, hogy a ciklus végére a teljes városrészre kiterjesszék a térfigyelő kamerahálózatot.



Értékelése szerint soha ilyen mértékű állami támogatást nem kapott a kerület, mint most, ebben Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a kerület országgyűlési képviselőjének szerepét hangsúlyozta.



Beszámolt arról, hogy 380 millió forint értékben kialakítják a Mészkő parkot és további 4, közösségi tervezéssel megálmodott projektre pályáztak a főváros Tér-köz pályázatán. Ez a Holdudvar park, a Derű utcai park, a '48-as emlékparknak szánt Lékai bíboros tér és a promenád részét képező a Krúdy sétány.



Puskás Péter, a kerület alpolgármestere a leromlott állapotú békásmegyeri piacról elmondta, hogy a pavilonokat teljesen le kell bontani és rehabilitálni. A generálkivitelezőre vonatkozó közbeszerzési pályázatot a következő hetekben írják ki - ismertette, kifejtve: 2017 nyarától várhatóan 2019 nyaráig tart az építkezés.



Az alpolgármester kiemelte azt is: szem előtt tartják, hogy a jelenlegi bérlőknek a legkisebb legyen a vesztesége, ezért - noha költségesebb megoldás - ideiglenesen új pavilonokat építenek egy Pünkösfürdő utcai parkolóban és ott működhet tovább a piac az új elkészültéig. Nemcsak a piaccsarnok újul meg, hanem új közösségi tér is létrejön - tette hozzá.



Virág Benedek, az Óbudai Városfejlesztő Kft. ügyvezetője a tervek között említette a Flórián tér rendezését is. Mint mondta, forgalomtechnikai és örökségvédelmi tanulmányt készítettek, májusban pedig kitelepüléseket tartanak, hogy megismerjék az emberek véleményét, elképzeléseit.



Ugyancsak számot adott arról, hogy idén - lakossági kezdeményezésre - forgalomcsillapító változtatások lesznek Csillaghegyen, s további területek közlekedését is felülvizsgálják.



Bús Balázst kérdezték arról, mi lesz a tervezett óbudai fejlesztések sorsa a 2024-es olimpiai pályázat visszavonása után. Azt felelte, a Velodromról érvényes kormányhatározat rendelkezik és bíznak benne, hogy megépül, mert az egyebek mellett a Gázgyár kármentesítését is felgyorsíthatja. A mountainbike pálya azonban úgy tűnik, "elvérzik" - fogalmazott, hozzátéve, az ahhoz kapcsolódó fatelepítési programot saját forrásból megvalósítanák.