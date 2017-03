Állategészségügy

Új magyar-japán állategészségügyi megállapodást készítenek elő

Budai Gyula Tokióban tárgyalt a japán főállatorvossal, Norio Kumagaival. A megszelések fő témája a madárinfluenza miatt kialakult kereskedelmi embargó volt.

Új magyar-japán állategészségügyi megállapodást készít elő a két ország, amely felváltja majd a mintegy fél évszázada megkötött egyezményt - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Oroszország által elrendelt embargóból fakadó külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztosa hétfőn az MTI-vel.



Budai Gyula erről azt követően beszélt telefonon Tokióból, hogy tárgyalt a japán főállatorvossal, Norio Kumagaival. A megszelések fő témája a madárinfluenza miatt kialakult kereskedelmi embargó volt.



A miniszteri biztos felidézte, hogy ez év február közepén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Tokióban tett látogatásakor a japán agrárminiszterrel folytatott megbeszélésen egyetértett abban, hogy az 1967-es állategészségügyi megállapodást egy újjal kell felváltani. Ennek lényege, hogy azokból a régiókból származó magyar baromfitermékeket, amelyeket a madárinfluenza nem érint, nem tiltanák ki Japánból. Most ugyanis olyan megállapodás van érvényben a két ország között, amely szerint Magyarországról madárinfluenza esetén nem lehet baromfitermékeket Japánba bevinni. Magyarországnak Ázsiában az élelmiszerexportot tekintve Japán a legnagyobb felvevő piaca.



A két ország közötti állategészségügyi megállapodás újratárgyalásáról egyetértés van - hangsúlyozta Budai Gyula. Japán már megküldte Magyarországnak azt a kérdőívet, amelynek kitöltése és visszaküldése után megkezdődhetnek a konkrét megbeszélések.



Tárgyaltak arról is, hogy a hőkezelt termékek esetében is oldják fel a japánok a beviteli korlátozást a magyar baromfitermékeknél. A hőkezelés hatására ugyanis a baromfiinfluenza vírusa elpusztul, így emberi fogyasztásra alkalmassá válik a termék. A japánok a felvetésre gyors választ ígértek, a magyar vaddisznóhús exportjáról pedig megkezdődtek a tárgyalások - mondta.



A miniszteri biztos kedden Tokióban, Magyarország képviseletében részt vesz a Foodex Japan kiállítás hivatalos megnyitóján, majd megnyitja a magyar standot. Magyarországot 19, ezen belül több húsipari cég, méhész és borász képviseli Ázsia legnagyobb élelmiszeripari kiállításán. Hozzátette: a Sakura Japan Women's Wine Awards 2017 - a japán nőknek készített borok - díjátadóján gyémánt trófeát kap egyetlen magyarként a Pannon Tokaj Pincészet 2013-as Tokaji 6 puttonyos aszúja.