Nyolc magyar cég mutatkozik be a barcelonai Mobil világkongresszuson

A magyar cégek konkrét üzleti tárgyalásokat is folytathatnak, mivel a kereskedőház égisze alatt működő Enterprise Europe Network a rendezvény teljes időtartama alatt üzleti találkozókat szervez. 2017.02.28 05:30 MTI

Nyolc magyar cég mutatkozott be a hétfőn kezdődött, négy napig tartó idei barcelonai Mobil világkongresszuson; az évente megrendezett kiállítás a mobil iparág legjelentősebb eseménye, amelyen a legújabb fejlesztésű készülékeket és technológiákat mutatják be a vállalatok.



Az esemény évről évre egyre több kiállítót és látogatót vonz, tavaly például 2500 kiállító és több mint 100 ezer látogató vett részt a világ 204 országából. A Mobil világkongresszus szervezője a mobil szolgáltatók nemzetközi szakmai szervezete (GSMA).



Az idei kiállításon több mint 2200 cég mutatkozik be 110 ezer négyzetméteren, köztük nyolc magyar vállalkozás, amelyeknek a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) biztosít kiállítási lehetőséget. A magyar cégek konkrét üzleti tárgyalásokat is folytathatnak, mivel a kereskedőház égisze alatt működő Enterprise Europe Network a rendezvény teljes időtartama alatt üzleti találkozókat szervez - tájékoztatta az MNKH az MTI-t.



A magyar kiállítók közt van az ARWorks Kft., amely főként mobil applikációkat, közük gondolatokkal irányítható virtuális valóság installációkat fejleszt, valamint a 2006-ban alapított, szoftverfejlesztéssel foglalkozó Grape Solutions Zrt., az innovatív adatbeviteli eszközöket fejlesztő Planeuron Zrt., és a Fercom System Kft., amely egyebek között lakossági tájékoztató és -riasztó rendszerek építését és üzemeltetését végzi.



Az 1994-ben alakult LSK Hungária Kft. multimédiás, vetítéstechnikai, interaktív oktatástechnikai igényeknek megfelelő megoldásokat tervez és kivitelez, valamint elektronikus prezentációs eszközöket, interaktív iskolai és üzleti rendszereket, számítógépes és házimozi vetítőket forgalmaz, ad bérbe. Az Intelliport Solutions Kft. professzionális és ipari mobil routerek tervezésével és fejlesztését, a Navayo Research Kft. biztonságos, lehallgathatatlan kommunikáció biztosítását végzi; a Koonsys Kft. pedig rádiós és átviteltechnikai hálózatok tervezésével és optimalizálásával foglalkozik.