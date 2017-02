Turizmus

Átadták az év szállodája címeket

Átadták az "Év Szállodája 2016" címeket pénteken Budapesten. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) által tavaly negyedszer kiírt pályázaton ötcsillagos kategóriában a sárvári Spirit Hotel Thermal Spa győzött.



A szállodaszövetség tájékoztatása szerint a négycsillagosok között a fővárosban a Buda Castle Fashion Hotel, vidéken az alsópáhoki Kolping Hotel Spa&Family Resort nyerte el a címet.



A háromcsillagos szállodák közül a fővárosi The Three Corners Hotel Art lett a legjobb.



A díjátadón különdíjakat is átadtak: a legdinamikusabb szállodai teljesítmény-növekedésért a gödöllői Erzsébet Királyné Szálloda, az innovációért a vonyarcvashegyi Zenit Hotel Balaton, a legjobb személyzeti politikáért a Radisson Blu Béke Hotel Budapest vehette át az elismerést, a Főnix díjat az ibis Styles Budapest City kapta, Az év tematikus szállodája pedig a Buddha Bar Hotel Budapest Klotild Palace lett.



A zsűri a pontozáskor értékelte a magas üzemelési színvonalat, a piaci részesedést és növekedést, a vendégek elégedettségét, a minőséget, a személyzet oktatását, elégedettségét, és a társadalmi felelősségvállalást is. A zsűri megbízásából minden szállodában úgynevezett mystery vizsgálatot, azaz próbavásárlást is végeztek.



A pályázatra - amelynek eredményhirdetése pénteken volt - 16 öt-, négy- és háromcsillagos szálloda jelentkezett.