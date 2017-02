Állategészségügy

FM: folyamatosan felértékelődik az állatorvosi tevékenység

A XXI. században az állatorvosoknak nemcsak a gyógyításban és az egészségmegőrzésben, hanem az élő természeti környezet megőrzésében, az élelmiszer-biztonság megteremtésében is tevékeny részt kell vállalniuk. 2017.02.25 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Folyamatosan felértékelődik az állatorvosi tevékenység, ezért magas színvonalú, komplex elméleti és gyakorlati oktatásra van szükség, olyan világszínvonalú képzésre, mint amilyent a budapesti Állatorvostudományi Egyetem nyújt - mutatott rá a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára pénteken az Állatorvostudományi Egyetem doktorrá avató és diplomaosztó ünnepségén.



Nagy István kiemelte: a XXI. században az állatorvosoknak nemcsak a gyógyításban és az egészségmegőrzésben, hanem az élő természeti környezet megőrzésében, az élelmiszer-biztonság megteremtésében is tevékeny részt kell vállalniuk. Emellett helyt kell állniuk a nagyüzemekben csakúgy, mint a családi gazdaságokban és a kisállatok állatgyógyászati feladatainak ellátásában.



Hozzátette: különösen fontos az élelmiszer-biztonság garantálása, ez társadalmi elvárás. A járványok megelőzése és leküzdése szintén alapvető állategészségügyi és gazdasági érdek, egyes állatbetegségek a járványvédelmi intézkedések ellenére is jelentős gondokat okozhatnak, mint például most a madárinfluenza - mondta az államtitkár.



Nagy István felhívta a figyelmet: a járványügyi munka jelentős feladatot ró az állategészségügyi szolgálatra. A hatóság munkájának a nehézsége és a szépsége egy és ugyanaz: folyamatosan változik, mindig új és új kihívásoknak kell megfelelni és eleget tenni. Ugyanez elmondható az állatorvosi pályáról, mint hivatásról is.



Fontos kiemelni - mondta -, hogy az állategészségügy, beleértve annak minden szereplőjét, az állatok egészségvédelmén keresztül az élelmiszerek biztonságosságáért és minőségéért, az emberi egészség megőrzéséért, valamint a környezetszennyezés csökkentéséért is dolgozik. Az elmúlt évek tapasztalatai azt igazolták, hogy Magyarországon az élelmiszerlánc-biztonság integrált felügyelete az állatorvosoknál jó kezekben van - emlékeztetett.



Rámutatott: a magyar mezőgazdaság versenyképességének egyik fontos záloga a korszerű tudás, azaz a kutatás-fejlesztés eredményeinek minél szélesebb körű alkalmazása és az innováció térhódítása. Napjainkban egy ország sikere jelentős mértékben attól függ, hogyan képes reagálni a világban jelentkező stratégiai problémákra.



Erre a kihívásra Magyarországnak is meg kell adnia a maga válaszait. Általános felismerés világszerte, hogy ezen jelenségek kezelésében jelentős szerepet kell játszania a tudománynak, a kutatói tevékenységnek. A jövőt a tradíció és a tudás együttesen jelenti. A fenntartható fejlődés követelményeinek teljesítésében a szaktárca és a kormány kiemelten számít a felsőoktatási műhelyekre, köztük az Állatorvostudományi Egyetemre is - mondta.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy a diplomájukat átvett végzős állatorvosok legyenek büszkék arra a 230 éves felsőoktatási intézményre, amely garantáltan magas szintű szakmai tudással vértezte fel őket, amely intézmény 17 év után ismét önálló intézményként működik. Az igazi kihívás azonban mosat kezdődik a mindennapokban való helytállással, ami naponta megújuló tudást követel - tette hozzá.



Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora elmondta: a pénteki doktorrá avató ünnepségen 76 magyar és 73 angol nyelvű állatorvos hallgatónak adták át a diplomát. Felidézte: az Európában egyedülálló módon három nyelven, magyarul, angolul, és németül oktató Állatorvostudományi Egyetem a magyar felsőoktatás egyik legrégebbi hazai és nemzetközi viszonylatban is meghatározó intézménye: közölte az egyetemen zajló munkát ismerték el az idén az egyetemnek adományozott Magyar Örökség Díjjal.



Közölte: az Állatorvostudományi Egyetemen folyó kemény és eredményes tevékenységet ismerték el azzal is, hogy az intézmény Európában a 97 állatorvosképző intézmény közül hetedikként elnyerte a teljes akkreditációt. A magyar kormány is honorálta a magas színvonalú oktató, kutató és tudományos munkát, amikor 2015-ben törvényileg tette lehetővé, hogy tavaly év közepétől ismét önálló intézményként működjön az Állatorvostudományi Egyetem - mondta a rektor.