Élelmiszer-minőség

Aldi: a cég sajátmárkás termékei minden országban egyforma minőségűek

Semmilyen különbség nincs az Aldi több országban is forgalmazott sajátmárkás termékeinek minősége között, az üzletlánc által is árult, más nemzetközi márkák gyártói viszont maguk felelnek a minőségért - hangsúlyozta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója a társaság biatorbágyi központjában rendezett pénteki sajtóbeszélgetésen.



A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) múlt héten újra nyilvánosságot kapott, 2014. év végi vizsgálatáról szóló sajtóhírekre reagálva az ügyvezető igazgató közölte: teljesen megegyezik azoknak a sajátmárkás termékeknek a receptúrája, összetevői és minősége, amelyeket az Aldi több országban is értékesít, és amelyek több országra szóló csoportos beszerzésből származnak.



Az Aldi több mint 1600 állandó terméket forgalmaz Magyarországon, ezek 80 százaléka sajátmárkás. A sajátmárkás termékek körülbelül a fele érkezik központi beszerzésből, tehát ezek teljesen összehasonlíthatók - ismertette.



Magyarországi beszállítóktól szerzik be, és döntően itt árulják a sajátmárkás áruk másik felét, elsősorban a tejtermékeket, húsokat, pékárut, zöldséget és gyümölcsöt.



Bernhard Haider hozzátette: a társaság olyan minőségbiztosítási rendszert fejlesztett ki, amelyben minden terméket többszörösen is vizsgálnak. Az élelmiszereknél és a többi terméknél is olyan minőségi normákat határoztak meg, amelyek esetenként jóval szigorúbbak a törvényi követelményeknél.



Az MTI kérdésére válaszolva elmondta: az Aldi 20 százalékos arányban más, nemzetközi gyártók ismert termékeit is forgalmazza Magyarországon. Szúrópróbaszerűen ezeket is ellenőrzik, de a megfelelő minőséget a gyártónak kell garantálnia.



Az Aldi 2008 óta van jelen Magyarországon, jelenleg 119 áruházat üzemeltet és 2300 dolgozót foglalkoztat.