Március 2-án nyílik az Utazás 2017 kiállítás

A kiállítás belföldi díszvendége az idén Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) rendező Győr, a külföldi Oroszország, a kulturális díszvendég pedig Pannonhalma.

Március 2. és 5. között rendezik meg az ország legjelentősebb turisztikai seregszemléjét, az Utazás 2017 kiállítást, a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban 23 országból több mint 300 kiállító várja az érdeklődőket - jelentette be Ganczer Gábor, a főszervező Hungexpo Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.



A kiállítás belföldi díszvendége az idén Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) rendező Győr, a külföldi Oroszország, a kulturális díszvendég pedig Pannonhalma. Az idei, immár 40 éves rendezvénysorozat fő témája az aktív turizmus - ismertette Ganczer Gábor. Az idei Utazás kiállítást 20 ezer négyzetméteren rendezik meg, a rendezvénynek tavaly 35 ezer látogatója volt, az idén ennél nagyobb érdeklődésre számítanak.



Rafay János kiállításigazgató elmondta, hogy a szakmai programok között lesz a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) konferenciája, amely egyebek mellett a biztonság a turizmusban témát járja körbe, egy másik tanácskozáson pedig a nemzetközi sportesemények turisztikai jelentőségét vitatják meg.



Igor Szevasztyanov, az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének főtanácsosa kiemelte: a turizmus fontos területe az orosz-magyar együttműködésnek, a magyar turisták körében Moszkva és Szentpétervár mellett egyre népszerűbb a Bajkál-tó környéke. Az orosz turisták pedig az egészségturisztikai szolgáltatások miatt jönnek leginkább Magyarországra - mondta.



Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) ügyvezetője elmondta: a főváros széles kulturális és turisztikai kínálatát idén is a BFTK mutatja be, a 300 négyzetméteres standon a fürdők mellett a magyar gasztronómia, a kiemelt kulturális programok, városrészek, intézmények is bemutatkoznak.



Somogyi Tivadar, Győr alpolgármestere arról tájékoztatott, hogy nyáron az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) egy hete alatt négyezer sportoló és sportvezető lesz a városban, 1500 aktivistát képeznek ki a rendezvény lebonyolításához. Az olimpiai faluban 200 lakást rendeznek be, az építés hamarosan befejeződik. Május végén gyújtják meg az olimpiai lángot, amelyet Rómából hoznak haza, országszerte 5 héten át tartó fáklyafutást szerveznek - mondta. Bejelentette, hogy Győr megpályázza a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa címet.



Az Utazás 2017 kiállításon Győr 100 négyzetméteres standdal mutatkozik be, ahol kiemelt szerepet kap az EYOF, amelyen 50 ország fiataljai versenyeznek majd 10 sportágban - ismertette Domanyik Eszter városmarketing és programszervezési főosztályvezető. A magyar versenyzők létszáma meghaladja a 150-et.