Egymilliárd forintból fejlesztik a pécsi Mecsekoldal úthálózatát

A beruházás keretében új útburkolatot kap az északi városrész legfontosabb közlekedési tengelyét jelentő Angster József utca, a Surányi Miklós és a Magaslati út mintegy négy kilométer hosszúságú szakasza. 2017.02.11 02:30 MTI

Egymilliárd forintos központi költségvetési forrásból fejlesztik a pécsi Mecsekoldal városrész jelenleg igen zsúfolt úthálózatát - jelentette be Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester és Csizi Péter, a terület fideszes országgyűlési képviselője pénteken sajtótájékoztatón.



Páva Zsolt közölte: a beruházás keretében új útburkolatot kap az északi városrész legfontosabb közlekedési tengelyét jelentő Angster József utca, a Surányi Miklós és a Magaslati út mintegy négy kilométer hosszúságú szakasza.



Csaknem 500 méter hosszúságú új összekötő út is épül, amely a Bálicsi útból kiindulva, a Rókus-dombot átszelve csatlakozik a Petőfi Sándor utca, az Alkotmány utca és a Kodály Zoltán utca találkozásánál lévő körforgalomhoz - tette hozzá.



A fejlesztés szükségességére kitérve felidézte: régóta problémát jelent a városrészben élők számára a reggel és délután tapasztalható közlekedési zsúfoltság. Ismertetése szerint a Mecsekoldalban ezer háztartásra ötszáz-hatszáz gépkocsi jut, szemben a háromszáz autót jelentő átlaggal.



Csizi Péter hangsúlyozta: az érintett szakaszok áteresztőpontjainak szélesítésével is járó beruházás egy éven belül befejeződhet. A magyar kormány januárban döntött az ehhez szükséges állami forrás biztosításáról, amely a baranyai megyeszékhely rendelkezésére áll, jelenleg már zajlik a keretközbeszerzés - közölte.



Az eseményen elhangzott, hogy a fejlesztések következtében javul és gyorsul majd a mintegy 25 ezer lakosú Mecsekoldal és a város többi része közötti autóforgalom.