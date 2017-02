Felsőoktatás

Diákhitel: február 15. az első igénylési határidő

hirdetés

A felvehető hitel összege a Diákhitel1 esetében képzési formától függetlenül, havonta 15, 21, 25, 30, 40 ezer, illetve maximum 50 ezer forint (ez szemeszterenként egy összegben is kérhető), a kötött felhasználású Diákhitel2 felvehető maximuma pedig az igénylő képzési költségének összege. A változó kamatozású Diákhitel1 3,35 százalékos kamattal elérhető minden hallgató számára, az államilag kamattámogatott Diákhitel2 fix 2 százalékos kamattal az önköltséges képzésen tanulóknak nyújt segítséget képzési díjuk kiegyenlítésében - írták.



A közlemény szerint az igénylést az egyetemek és főiskolák elektronikus tanulmányi rendszereinek hallgatói felületéről célszerű elindítani, így az adatlap helyben, a felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályán kinyomtatható és le is adható.



A nyomtatvány kitöltésére a Diákhitel internetes hitelügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten is lehetőség van. A diákhitellel kapcsolatos minden fontos információ, tudnivaló magyar és angol nyelven elérhető a Diákhitel Központ internetes felületén.



A Személyes Ügyfélszolgálat Budapesten két helyszínen - a Kacsa utcában és a KÖKI Terminálon - várja az érdeklődőket.