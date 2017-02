Távközlés

Több eszközzel is kiszűrhető a visszaélésszerű roaming-használat

Több eszközük is van a távközlési szolgáltatóknak arra, hogy a roamingdíjak júniusi megszűnése után kiszűrjék a visszaélésszerű roaming-használatot, a konkrét módszertan és a részletek kimunkálása azonban még folyamatban van. 2017.02.07 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A roamingdíjak folyamatosan és jelentősen csökkentek az elmúlt években, 2017. június 15. után pedig megszűnnek a kiskereskedelmi többletdíjak, az Európai Bizottság ehhez kapcsolódó, a visszaélésszerű roaming-használat megakadályozására hozott rendelete január 6-án lépett életbe. A múlt héten pedig az Európai Unió intézményeinek tárgyalói megegyeztek a roamingdíjak június 15-től érvényes nagykereskedelmi árairól is.



A Telenor felidézte: nem rendeltetésszerű használatnak minősül, amikor az előfizető többet tartózkodik, és többet használja a telefonját az Európai Unió egyéb tagállamaiban, mint Magyarországon. A szolgáltató a visszaélésszerű használat kiszűrésére a gördülő 4 hónapos periódusban folyamatosan figyelemmel kíséri az ügyfelek roaming és hazai forgalmát. Emellett úgynevezett objektív indikátorok alkalmazására is lehetőség van, melyekkel például kiszűrhető, ha egy ügyfél kártyája hosszabb időn keresztül inaktív állapotban van Magyarországon, míg EU roaming során intenzív használatban. A több SIM-kártya időszakos használatával visszaélni próbálókat is lehetőség lesz kiszűrni, a konkrét módszertan és a részletek - így például a bekérhető bizonyítékok listájának - kialakítása viszont még folyamatban van - hangsúlyozta a cég.



A hatályos rendelet szerint annyi bizonyos, hogy ha a vizsgált periódus alatt visszaélést vagy nem rendeltetésszerű használatot tapasztal a Telenor, akkor sms-ben tájékoztatja az ügyfelet, hogy két héten belül változtasson fogyasztási szokásain (tartózkodjon és/vagy forgalmazzon többet magyarországi hálózaton), ellenkező esetben többletdíjat terhelhet a használat után.



A szolgáltató felhívta a figyelmet arra is, hogy az európai roaming szabályozás nem vonatkozik az úgynevezett alternatív roaming tarifákra, tehát ha az előfizetőnek van bármilyen EU-ra vonatkozó roaming szolgáltatása, vagy a tarifájába beépítve található ilyen, akkor a díjazás az EU roaming szabályozástól eltér. Ezen ügyfeleket a szolgáltatóknak értesíteniük kell a 2017. június 15. után alkalmazott európai roaming szabályozásban foglalt díjakról. Ha az előfizető megerősíti, hogy az alternatív roaming tarifáját kívánja fenntartani, akkor azt alkalmazzák június 15-e után is az európai barangolásai során.



A Magyar Telekom válaszában rámutatott: a rendelet lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók maguk határozzák meg, pontosan mely objektív indikátorok mentén vizsgálják a méltányos használatot. A szabályozásnak megfelelő díjcsomagokban alapvető szabályozási elvárás, hogy az ügyfél legalább előző négy hónapos forgalmi átlagát szükséges figyelembe venni, mielőtt a szolgáltató ezen kritérium szerinti többletdíj fizetésére kötelez. A Telekom arra is felhívta a figyelmet, hogy a technikai megvalósítás részleteiről a Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) kapcsolódó ajánlása még nem jelent meg, a vállalat azonban fontosnak tartja, hogy folyamatait majd ehhez igazítsa.

A szolgáltató egyúttal méltatta az Európai Parlament és az Európai Tanács megegyezését a roamingdíjak június 15-től érvényes nagykereskedelmi árairól, amely cég szerint lehetővé teszi, hogy ténylegesen a hazai díjszabásnak megfelelő legyen az EU/EGT (Európai Gazdasági Térség) felhasználású roaming helyzeti hang, SMS és publikus internet forgalmazás.



A Vodafone annyit közölt, hogy mindenben a jogszabályoknak megfelelően jár el, maximálisan szem előtt tartva az ügyfelek érdekeit. Az új előírások a megfelelő időben be fognak épülni az ajánlatokba, ugyanakkor jelenleg még korai lenne a június 15. utáni rendszer részleteiről, így az esetleges visszaélésszerű használat ellenőrzésével kapcsolatos részletekről beszélni - írták. A sajtóosztályon jelezték továbbá, hogy minden részletről és tudnivalóról időben tájékoztatják majd jelenlegi és jövőbeli ügyfeleiket.



A Digi Kft. az MTI megkeresésére úgy reagált, hogy nem érinti a céget a roaming díj a mobilszolgáltatásának elindulásáig, annak pontos időpontjáról azonban még nem tud felvilágosítást adni a társaság.