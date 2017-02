Növénytermesztés

Megkezdődött a fagykár felmérése a mezőgazdaságban

Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke közölte: a csapadék egyelőre nem okoz a gyümölcsösökben nagyobb gondot, néhány helyen állt meg a víz az ültetvényeken, ami nem kedvező a fák gyökérzetének, ám a helyzet nem kritikus.



Jelezte ugyanakkor, hogy a nagy hideg - a mínusz 20 Celsius fok alatti hőmérséklet - okozta károk felmérése most folyik a gyümölcsösökben. Elsősorban a csonthéjasokat érte jelentősebb fagykár, a nagy hideg miatt több helyen 10-50 százalék közötti termőrügy károsodást tapasztaltak. Hozzátette, hogy 30-40 százalék alatti károsodás egy jó virágzás esetén még nem okoz termésveszteséget. Akkor van baj, ha a virágzás sem lesz tökéletes.



Az almatermésűeknél a hideg időjárás nagyon hátráltatta a metszést, emiatt valószínűleg nem lehet a fák metszését időben elvégezni - mondta a szakember. Hozzátette: a nedvkeringés még nem indult meg a fákban, még mélynyugalmi állapotban vannak, a következő nyugalmi szakaszban (február elejétől a rügyfakadásig) már érzékenyebbek a hidegre - a mínusz 12 Celsius fok alatti hőmérsékletre.



Vancsura József a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke arról beszélt az MTI-nek, hogy az őszi vetéseket jó időben el tudták végezni a gazdák. Erre jött egy hó nélküli hideg, ami most teszteli az elvetett növények fagyérzékenységét. Még nem tudható milyen nagyságú lesz a fagykár az extrém hideg időjárás miatt, a felmérés most kezdődött.



A vízborítás a vetéseken a talaj felmelegedésével csökken, a fagyott föld nem tudja elnyelni a vizet. Ahogyan azonban melegszik az idő a víz várhatóan eltűnik a talaj felszínéről, mert általában nincs csapadék többlet. Így akár jó, de akár rossz termés is lehet; ez főként a növények fagytűrő-képességétől függ - mondta a szakember.