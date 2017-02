Századvég-elemző

A kkv-knak kapcsolódniuk kell a világgazdasághoz

Ahhoz, hogy a foglalkoztatás 80-90 százalékát adó kkv-szektor fejlődhessen Magyarországon, az adócsökkentő gazdaságpolitika mellett arra is szükség van, hogy maguk a kis- és középvállalkozások keressék a világgazdasághoz kapcsolódás lehetőségeit - mondta György László, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. vezető közgazdásza az M1 aktuális csatornán vasárnap.



A szakértő szerint a kkv-k fejlesztésének legnagyobb nehézsége, hogy ez a szektor nem vesz részt az uniós pályázatokban: a Magyarországon bejegyzett és működő 400-450 ezer cégből 30-40 ezer pályázott az előző fejlesztési ciklusban, és ezek többnyire nagyvállalatok voltak. Ezt orvoslandó, a gazdaságpolitika feladata olyan pályázatok kiírása, amelyek vonzóak a kkv-nek, a cégek feladata pedig, hogy "ne csak a túlélésre játsszanak", merjenek előre gondolkozni, és el tudják képzelni, hogy külföldön is megállják a helyüket.



Ennek a szektornak viszonylag kicsi a részvétele az exportban, pedig vannak olyan cégek, amelyekben benne van a növekedés potenciálja - vélekedett. Hozzátette: ha egy magyar cég beszállítója is egy nemzetközi vállalatnak, általában csak azon a szinten, ahol a legkisebb a hozzáadott érték. A gazdaságpolitika forrást biztosít ahhoz, hogy a kkv-k stratégiát válthassanak, ugyanakkor a közepes vállalkozásokban meg kell legyen az igény, hogy a folyamataikat hozzáigazítsák a világgazdaság működésének folyamataihoz - hangsúlyozta.



Hozzátette: a jelenlegi munkaerőhiány leküzdésének is az az egyik eszköze, ha a vállalkozást átalakítják: munkaintenzív helyett sokkal inkább tőke- és technológiaintenzívvé teszik.