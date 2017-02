Mindennapi

400 forint is lehet egy kiló kenyér

Ugyan nemrég kezdődtek csak meg a tárgyalások kenyér ügyben a pékek és a nagyobb láncok között, a szakemberek szerint pár napon belül 400 forint is lehet egy kiló kenyér.



Január elején próbálták már jelezni a pékek, hogy a munkaerőköltségek növekedése miatt muszáj az árat emelniük, ezért további tárgyalásokat sürgettek az ügyben. Az Agroinform. hu információi szerint pár napon belül 400 forint is lehet egy kiló fehér kenyér ára, ha sikerül a feleknek megegyezniük.



Megbeszélést szervezett ez ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Magyar Pékszövetség és a kiskereskedelmi láncok részvételével, hogy átgondoltan tudják megvitatni a sütőipar jelenlegi helyzetét. A találkozón Szilágyi Péter, a Magyar Pékszövetség tanácsadója elmondta: hosszú évek óta nehéz helyzetben van a sütőipar, a vállalkozások eredménye elmarad az - amúgy is alacsony eredményességű - élelmiszeripari ágazat számaitól.



Az agroinform.hu szerint a sütőipari vállalkozások árbevétel-arányos bruttó jövedelmezősége két százalék körül alakul, ez az alacsony eredményszint nem teszi lehetővé a szükséges fejlesztések, korszerűsítések végrehajtását. Ahogy a szakvezető fogalmazott: az egyik leginkább kézimunka-igényes szakágazat, ezért a munkaerő költségének változásai az átlagnál érzékenyebben érintik a sütőipari vállalkozásokat.



Szilágyi Péter hangsúlyozta: azt szeretnék elérni, hogy legalább a munkaerőköltség növekedését érvényesíteni tudják az áraikban. A megbeszélésre meghívást kapott valamennyi kiskereskedelmi áruházlánc, a résztvevők elmondták, megértik a problémát és nyitottak a tárgyalásra a kenyér áremelés ügyében.