Távközlés

Beindította 4G+ mobilinternet szolgáltatását a Vodafone

Beindította 4G+ (LTE Advanced) szolgáltatását a fővárosban és környékén a Vodafone, amely másodpercenként 150 megabit (Mbps) elméleti letöltési sebességű mobilinternetet biztosít a felhasználóknak - közölte Alexandre Froment-Curtil, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója szerdán, sajtótájékoztatón.



Tájékoztatása szerint a cég 4G+ hálózatán biztosított letöltési sebesség duplája az eddig elérhető leggyorsabb 4G/LTE mobilinternet szolgáltatásnál, amivel egy nagy felbontású (HD) filmet néhány perc alatt letölthető és az online streaming szolgáltatások is fennakadás nélkül használhatók.



A hálózatfejlesztéssel kapcsolatos költségekről pontos információt nem közölt a vezérigazgató, de elmondta, hogy a tervek szerint 2017 végére több nagyvárosban is bevezetik a 4G+ szolgáltatást, ugyanakkor ez a meglévő 4G hálózat terheltségétől, a felhasználók számától is függ. A távközlési cég a fővárosban 425 bázisállomáson kapcsolta be az LTE1800-as szolgáltatást, valamint a hálózategyesítés lehetőségét (Carrier Aggregation), így Budapesten a kültéri 4G+ lefedettség lakosságarányosan 87,2 százalékos, a kültéri 4G lefedettség közel 100 százalékos, a beltéri pedig 98,1 százalékos.



Amrita Gangotra, a távközlési cég műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az 1800 megahertz (MHz) frekvenciasávon elérhető LTE szolgáltatás beindításával egyúttal csökkent a terhelés a 4G/LTE technológiát biztosító 800 megahertzes (MHz) cellákon, duplájára emelve annak maximális sávszélességét, ezáltal többen és gyorsabban internetezhetnek 4G hálózaton. Emellett a frekvenciasáv bekapcsolásának eredményeként olyan készülékek (például az iPhone 5) számára is elérhetővé vált a 4G szolgáltatás, amelyek a 800Mhz-es LTE hálózatra nem tudtak csatlakozni.