5,1 százalékos volt a munkanélküliségi ráta 2016-ban

A múlt év negyedik negyedévében a munkanélküliek száma az egy évvel korábbihoz képest 76 ezerrel 205 ezerre, a munkanélküliségi ráta 1,7 százalékponttal 4,4 százalékra, az éves munkanélküliségi ráta pedig ugyancsak 1,7 százalékponttal 5,1 százalékosra csökkent - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn.



2016-ban átlagosan 235 ezren voltak munkanélküliek, 73 ezerrel kevesebben, mint 2015-ben.



A tavalyi negyedik negyedévben a 15-74 éves munkanélküli férfiak száma 36 ezerrel 110 ezerre, munkanélküliségi rátájuk 1,5 százalékponttal 4,4 százalékra csökkent az egy évvel korábbihoz képest.



A munkanélküli nők száma ebben az időszakban 40 ezerrel 95 ezerre, munkanélküliségi rátájuk 2,0 százalékponttal 4,5 százalékra mérséklődött.



A 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 3,7 százalékponttal 11,6 százalékra csökkent, de a munkanélküliek egyötöde továbbra is ebből a korcsoportból került ki.



A 25-54 évesek, azaz a legjobb munkavállalási korúak és az 55-64 évesek munkanélküliségi rátája is mérséklődött, előbbieké 1,7 százalékponttal 3,9 százalékra, míg az utóbbiaké 1,1 százalékponttal szintén 3,9 százalékra.



A munkanélküliség átlagos időtartama 17,9 hónap; a munkanélküliek 46,6 százaléka legalább egy éve keres állást, vagyis tartósan munkanélkülinek számít.



A munkanélküliségi ráta a 15-74 évesek körében minden régióban mérséklődött. A legjelentősebb változás Dél-Alföldön következett be, ahol 2,5 százalékponttal 4,6 százalékra csökkent a munkanélküliség, illetve Dél-Dunántúlon és Észak-Alföldön, ahol 2,2 százalékpontos csökkenés mellett 5,9, valamint 8,0 százalék volt a ráta. Az átlagot meghaladó javulás ellenére a legmagasabb ráta Észak-Alföldet jellemezte a régiók között, míg a legalacsonyabb, 2,1 százalék Nyugat-Dunántúlon volt a munkanélküliség.



A tavalyi év egészében a 15-74 éves munkanélküli férfiak száma 34 ezerrel 128 ezerre, munkanélküliségi rátájuk 1,5 százalékponttal 5,1 százalékra csökkent az egy évvel korábbihoz képest.



A munkanélküli nők mutatói nagyobb mértékben csökkentek, számuk 39 ezerrel 107 ezerre, munkanélküliségi rátájuk pedig 1,9 százalékponttal szintén 5,1 százalékra mérséklődött.



A legnagyobb változás a fiatalok körében volt, éves munkanélküliségi rátájuk 4,4 százalékponttal 12,9 százalékra csökkent.



A 25-54 évesek és az 55-64 évesek körében közel azonos mértékű, 1,5, illetve 1,4 százalékpontos mérséklődés mellett a munkanélküliségi ráta 4,5, valamint 4,4 százalék volt.



A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 273 ezer volt december végén, 19,0 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.