Európában és Észak-Amerikában terjeszkedik Ázsia legnagyobb diszkont légitársasága

Európában és Észak-Amerikában is terjeszkedik Ázsia legnagyobb diszkont légitársasága, az Air Asia, a Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hatóságától (FAA) már megkapták az engedélyeket - közölte a társaság vezérigazgatója kedden a cég honlapján. 2017.01.25 01:30 MTI

Kamarudin Meranun a közlés szerint azt mondta, az első útvonalak között Hawaii is szerepel, de további részleteket nem említett. Megjegyezte, dolgoznak az európai járathálózat visszaállításán is, amelyet még 2012-ben a magas kerozinárak és adók miatt szüntettek meg. Akkor a hosszútávú járatok teljesítésére szakosodott Air Asia X Kuala Lumpurból Londonba közlekedett. A társaság már megkérte az üzemeléshez szükséges engedélyeket.

Korábban a cégcsoport egyik leányvállalatának, a Thai Air Asiának a vezérigazgatója, Tassapon Bijleveld egy szaklapnak nyilatkozva azt mondta, Kelet-Európában is terjeszkedni szeretne társaság, Thaiföldről indítanának diszkont repülőjáratokat Budapestre, Prágába és Varsóba. Az Airportal.hu szaklap megkeresésére akkor a Budapest Airport megerősítette, hogy tárgyalnak a céggel, részleteket azonban nem közöltek.

A malajziai székhelyű Air Asia 1996-ban kezdte működését, leányvállalataival együtt mára utasforgalom és flottaméret tekintetében Ázsia legnagyobb diszkont légitársaságává nőtte ki magát. A 176 repülőgépes flottával 176 célállomásra közlekednek, 2016-os utasforgalma a várakozások szerint meghaladta az 50 milliót. A 2015-ös teljes üzleti évben 450 millió dollár üzemi és 121 millió dollár adózott eredményt ért el.