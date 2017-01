Pénzügy

Jüankártyát bocsát ki a Bank of China Magyarországon

hirdetés

Kínai jüanban vezetett betéti kártyát bocsát ki a Bank of China a China UnionPay-jel együttműködve - jelentette be Tien Kuo-li, a Bank of China Ltd. elnöke sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten.



Hozzátette: ez lesz az első kínai jüankártya Kelet-Közép-Európában. A kártya felgyorsítja a jüan (renminbi, RMB)nemzetközi terjedésének folyamatát, a pénznem jelenleg a világ 5. legfontosabb fizetőeszköze, és a 3. legfontosabb elszámolási eszköze.



A kártyákat magyar forintban és kínai jüanban fogják vezetni, több mint kétezer elfogadó helyen és több száz bankautomatában lehet használni. A kártya elősegíti az Egy övezet egy út kezdeményezés fejlődését, ahogy a magyar-kínai gazdasági, pénzügyi kapcsolatokét is - emelte ki Tien Kuo-li, a Bank of China Ltd. elnöke.



Kína legfontosabb kereskedelmi bankjaként a Bank of China nagy figyelmet fordít a pénzügyi kapcsolatok erősítésére a kelet-közép-európai régióval - húzta alá. A bank Prágában, Bécsben és Belgrádban is szeretné a jüankártyákat bevezetni.



Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke kiemelte: a Bank of China és az MNB kapcsolata hosszú és konstruktív, a Bank of China által megtett lépések hozzájárulnak a renminbipiac nemzetközi fejlődéséhez. Emlékeztetett arra, hogy a jegybanki renminbi programot 2015-ben hirdette meg a nemzeti bank. Az eddigi legjelentősebb eredménynek nevezte, hogy a Bank of China 2015-ben Budapesten nyitotta meg kelet- és közép-európai regionális RMB-klíring központját.