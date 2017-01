Pénzügy

Madárinfluenza - Magyarország válságtámogatást kér

A Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az Európai Unió szabályozása lehetőséget biztosít arra, hogy egészségügyi vagy járványügyi szempontból indokolt esetekben be lehessen avatkozni a belső piac működésébe és különleges, egyedi válságintézkedéseket hozhasson az Európai Bizottság.



Ezért Magyarország tekintettel a jelentős mértékű ágazati nehézségekre kéri a mechanizmus alkalmazását az uniótól.



A kérést Nagy István, az FM parlamenti államtitkára hétfőn Brüsszelben a Mezőgazdasági és Halászati Miniszteri Tanács ülésén terjeszti elő.



A madárinfluenza miatt január közepéig mintegy 3 milliárd forint közvetlen kára keletkezett a gazdálkodóknak, közölte korábban Csorbai Attila, a Baromfi termék Tanács (BTT) elnök-igazgatója. Hozzátette: a járvány még nem ért véget, ezért végleges számok a károkról nincsenek. A legnagyobb kárt a víziszárnyas-állományban okozta a betegség, de a kiesés miatt jelentős közvetett kára is keletkezett a termelőknek.



Január második felében Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyében is megjelent a madárinfluenza, ezzel Magyarországon a megbetegedés már összesen 7 megyét érint. A megbetegedéseknél a H5N8 vírustörzset azonosította a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma.