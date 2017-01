Elismerés

A Sáppusztai Pálinkafőzde málnapálinkája nyert a Quintessence pálinkaversenyen

hirdetés

Sáppusztai Pálinkafőzde málnapálinkája kapta a társadalmi zsűri közönségdíját pénteken az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett nyolcadik Quintessence pálinka- és párlatversenyen, amelyre még Kínából is érkezett nevezés.



A szervezők pénteki tájékoztatása szerint idén 1318 mintát küldtek be, ami rekord a magyar pálinkaversenyeken. A közönségdíjast a lillafüredi Palotaszállóban választották ki péntek este.



A rendezvényen a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára azt mondta: "Nemcsak a szép magyar nyelv az egyedi a világban, hanem jó néhány más dolog mellett a magyar pálinka is, hiszen ez is egyedi, sajátosan magyar és minőségi".



Tuzson Bence úgy fogalmazott, nagyon jó, hogy a pálinkának egyre jobb és egyre nagyobb a megbecsültsége mind itthon, mind a világban, és ma már a pálinka nem kommersz ital, kultúrája van és bekerült a hungaricumok közé.



A Quintessence Competition - korábbi nevén Ongai Pálinkaverseny - az elmúlt években nem csak Magyarország, de egész Közép-Európa meghatározó pálinka- és párlatversenyévé nőtte ki magát a szervezők szerint. Évek óta több mint ezer minta érkezik a seregszemlére Magyarországról és külföldről - közölte Takács László versenyigazgató, hozzátéve: nemzetközileg is felkészült, széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkező pálinkabírálók és értékelők döntöttek arról, hogy melyik ital a legjobb.



Idén Magyarországon kívül Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából, Németországból, Lengyelországból, Törökországból és Kínából 264 nevezőtől érkezett a versenyre pálinka és párlat.



A pálinkák és párlatok értékelését a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ongán január 12-én és 13-án tartották, a 28 tagú nemzetközi zsűri döntése alapján arany oklevelet 195, ezüst oklevelet 349 míg bronz oklevelet 400 pálinka és párlat érdemelt ki.



A kereskedelemben kapható minták közül 33 champion, azaz nagyaranyérem került kiosztásra, míg a magán- és bérfőzetőknél 31 kategóriagyőztes minta volt. Az 1318 nevezett és elbírált mintából 433 volt a kereskedelmi tételek száma, 552 a bérfőzők és 333 a magánfőzők által előállított pálinka és párlat.



A közönségdíjast a nagyaranyérmes, champion pálinkák közül választotta ki a társadalmi zsűri.



A verseny fővédnöke ezúttal is Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt.