Vida József lett a Takarékbank új elnök-vezérigazgatója

2017.01.19 02:30 MTI

Vida József a SODEXHO Magyarországnál kezdte pályafutását ahonnan a banki szakmába igazolt át. 1999-ben főosztályvezető-helyettesként a Citibank Zrt.-nél kezdődött pénzintézeti pályafutása, 2001-től a Magyar Takarékszövetkezeti Bank főosztályvezetője, 2003-tól a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet üzletág igazgatója, 2006-tól ügyvezetője lett. 2011-től a B3 TAKARÉK Szövetkezet / Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője. A fúziót követően a B3 TAKARÉK Szövetkezet elnök-ügyvezetője volt.

A Takarékbank közölte azt is, hogy a jövőben két új vezérigazgató-helyettes is segíti a takarékszövetkezetek központi bankjának munkáját: Martzy Antal korábban a bank pénzügyi divízióját vezette, míg Egerszegi Ádám, aki 2005-2014 között a Takarékszövetkezeti Üzletág irányítója volt, a Duna Takarék Bank Zrt. éléről érkezik.

A Takarékbank felügyelőbizottsága is megválasztotta vezetőjét, az igazgatóság korábbi elnöke, Sebestyén István lett a testület elnöke.

A pénzintézet közleményében felidézte, hogy a Takarékbank közgyűlése 2016. december 8-án választott új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat, akik a szövetkezeti hitelintézeti integráció és a takarékszövetkezetek vezetői lettek. A Takarékban közlése szerint a változások szervesen illeszkednek a szövetkezeti hitelintézeti integráció stratégiájába, melynek célja, hogy a szektor hagyományaira és az integráció értékeire alapozva egy olyan pénzügyi csoport épüljön, amely meghatározó szerepet tölt be a lakosság és a kis- és közepes vállalkozások pénzügyi igényeinek kiszolgálásában.

A bank részvényesei Vida Józsefet és Szabó Leventét a Takarékbank belső igazgatósági tagjává választották, Hartmann Imrét (Pannon Takarék), Osztrogonácz Gábort (Szigetvár Takarék), Bogdán Jánost (B3 Takarék), Vargáné Králik Katalint (Centrál Takarék) és Moizs Attilát (Mecsek Takarék) pedig az igazgatóság külső tagjává.

A felügyelőbizottság új tagjai: Sebestyén István (Fókusz Takarék), Gáspár Csaba (Hungária Takarék), Krausz Róbert (Kelet Takarék), Varga Antal (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, OTSZ), Turi Dénes (OTSZ), Ölveti Zsolt (Hajdú Takarék) és Görög Tibor (Pillér Takarék).