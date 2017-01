Madárinfluenza: csak fokozatosan szűnhet meg a kacsa- és libahús hiánya

Gazdaság

A járvány megszűnését követően legalább 49 nap szükséges a pecsenyekacsa előállításához, a hízott kacsához és libához 3-3,5 hónap, míg a húsliba (zabos liba) 100 nap elteltével lesz feldolgozható. 2017.01.16 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kacsa- és libahús hiánya csak fokozatosan szűnhet meg a madárinfluenza-járvány végét követően - közölte a Baromfi Termék Tanács (BTT) elnök-igazgatója hétfőn az MTI érdeklődése.



Csorbai Attila elmondta: a járvány megszűnését követően legalább 49 nap szükséges a pecsenyekacsa előállításához, a hízott kacsához és libához 3-3,5 hónap, míg a húsliba (zabos liba) 100 nap elteltével lesz feldolgozható.



Hozzátette: a madárinfluenza miatt törzsállományokat is le kellett ölni, ezért nincs elegendő a napos állat, amit hizlalni lehetne. Az állatok leölése miatt mintegy 3 milliárd forint kár érte az ágazatot. A teljes kárt csak a járvány "lecsengése" után lehet majd felmérni - fejtette ki.



A vízi szárnyasok húsának importjára gyakorlatilag nincs esély, mivel más termelő országokban is jelentősek a károk, példaként Bulgáriát említette a BTT elnöke, ahol szintén jelentős számú vízi szárnyast öltek le a madárinfluenza miatt.



Magyarországon a baromfihús fogyasztás mintegy 10 százalékát adják a vízi szárnyasok - közölte Csorbai Attila.



A készítményeket is beleszámítva Magyarországon az átlagos baromfihús-fogyasztás mintegy 40 kilogramm évente.