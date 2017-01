Gazdaság

A Raiffeisen Bank élére kerül a Budapest Bank távozó elnök-vezérigazgatója

Zolnai György, a Budapest Bank távozó elnök-vezérigazgatója lesz a Raiffeisen Bank Zrt. új vezérigazgatója - közölte a Raiffeisen Bank International szerdán az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint az új vezérigazgató kinevezésének véglegesítéséhez a felügyelőbizottság, és a magyarországi felügyeleti szervek jóváhagyása is szükséges. A bank közölte azt is, hogy Heinz Wiedner, a Raiffeisen Bank Zrt. jelenlegi vezérigazgatója 2017. május 1-el távozik.



A Budapest Bank szintén szerdán jelentette be, hogy Zolnai György elnök-vezérigazgató közös megegyezéssel távozik a bank éléről, vezetői feladatait március 31-ig látja el, utódjának keresése folyamatban van. A pénzintézet közleménye szerint a vezérigazgató személyes karriercéljait követve távozik a banktól, utódlásáról a közeljövőben születik döntés.



Mint írták, vezetése alatt a Budapest Bank megerősítette pozícióját a nagybanki élmezőnyben. Zolnai György 2011 júliusa óta áll a bankcsoport élén, 2015 és 2016 során sikeresen vezette át a bankot a tulajdonosváltás folyamatán.