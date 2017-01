Fejlesztés

Elkezdődött a reptéri szálloda építése

Elkezdődött a Liszt Ferenc repülőtérről gyalogosan is elérhető majdani szálloda építése - mondta a repülőteret üzemeltető Budapest Airport kommunikációs igazgatója kedden az M1 aktuális csatornán.



Hardy Mihály kifejtette: a szálloda a repülőtér parkolóján kívül, a taxipuffer-parkoló helyén épül, már az első emeletnél tartanak, a betonozással ugyan a rendkívüli hideg miatt most várni kell, de a tervek szerint az idei év második felére elkészül a hotel. 145 szoba lesz benne, komoly konferenciakapacitással - tette hozzá.



A kommunikációs igazgató beszámolt arról is, hogy elkezdődött a nem schengeni irányba induló járatokat kiszolgáló 2B terminál bontása, a terület átadását követően pedig megkezdődik az új kiszolgáló móló építése, amelynek eredményeként 10 ezer négyzetméterrel bővül a reptér utasforgalmi területe.