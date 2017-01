Állategészségügy

Több milliárdot költünk a madárinfluenza ellen

Az FM tájékoztatása szerint ebből csak az állattartók kártalanítása több mint 2,7 milliárd forintot tesz ki. A törvényben nem szabályozott körben történő esetleges kártalanításról még zajlanak a tárgyalások a Baromfi Terméktanáccsal, a részletekről további egyeztetések szükségesek. A tárca közölte azt is: “állományfelszámolásra eddig több mint kétszáz állattartó helyen került sor, ahol több mint 2,4 millió állatot tartottak”.



Bárány László, a baromfitartással és feldolgozással foglalkozó Master Good cégcsoport elnöke szerint a baromfiágazatot mintegy 6,5 milliárd forint közvetlen és közvetett kár érte. “A mostani madárinfluenza-megbetegedés, különösen az Alföld középső két-három megyéjében, felért egy szőnyegbombázással” fogalmazott a lapnak, hozzátéve, hogy kormányzati és uniós segítség nélkül az ágazat nem lesz képes kigazdálkodni a károkat.



A Világgazdaság megjegyzi, hogy a madárinfluenza Európa több tagállamában is jelen van, és jelenleg is terjed a vadmadarak és a baromfiállomány között egyaránt.