Járműipar

34,5 százalékkal bővültek a Mercedes eladásai

hirdetés

Az idén is legalább két számjegyű növekedésre számít a márka magyarországi képviselete, amely szerint a legperspektivikusabb SUV kategóriában akár a tavalyi 80 százalék körüli bővülés is megismétlődhet.



A Datahouse értékesítési listája szerint 2,85 százalékos piaci részesedést ért el a prémium szegmens kiemelkedő szereplője az új személyautók magyarországi piacán, amely tavaly 25 százalékkal bővülve elérte 96 555 eladott járművet.



A Mercedes-Benz Hungária Kft. az MTI-hez szombaton eljuttatott tájékoztatásában megjegyezte: személygépjárműveik között kompakt autók, városi terepjárók, limuzinok és egyéb, nagyobb családok számára tervezett modellek szerepelnek, így a V-osztály is. A Mercedes kizárólag személyszállításra szolgáló, hivatalosan személygépkocsiként forgalomba helyezett járműveinek száma 2572 volt tavaly Magyarországon, a kategória csaknem 40 százalékkal bővült - hangsúlyozták.



A prémium gyártók ugyanis különbözőképpen határozzák meg a gépjárműértékesítési kategóriákat, amelyet a statisztikák nem tudnak teljesen követni, és ez eltérő értelmezésre ad lehetőséget a márkák erősorrendjének megállapításakor. A magyarországi prémium szegmenst három márka, az Audi, a BMW és a Mercedes uralja, fej-fej mellett.



A márka a haszonjárművek piacán is jelen van, a Datahouse adatai szerint tavaly 381 új Mercedes kishaszonjármű, 673 nagyhaszonjármű, 65 Mercedes busz, illetve 20 Mercedes-Benz busz kelt el Magyarországon.



A márka magyarországi pozícióját nagyban támogatja, hogy a Mercedes 2008 óta gyártóbázissal rendelkezik Magyarországon. Az első itt gyártott termék a B-osztály volt, majd 2013-ban a négyajtós CLA coupé, 2015 januárjában pedig a CLA Shooting Brake gyártását is megkezdte a kecskeméti gyár. A tevékenység 2018-ben a tervek szerint új generációs kompaktautók gyártásával bővül.