Trump gazdaságélénkítő tervei túlfűthetik az amerikai gazdaságot

2017.01.07

A City egyik legtekintélyesebb gazdasági-üzleti elemzőcége, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) a pénteken ismertetett legfrissebb amerikai munkapiaci adatokat úgy értékelte, hogy a decemberi 4,7 százalékos munkanélküliségi ráta gyakorlatilag a teljes foglalkoztatottság állapotának elérését jelzi.



Az állástalanok aránya emelkedett valamelyest a novemberben mért 4,6 százalékról, és a mezőgazdaságon kívüli szektorokban létrejött új munkahelyek száma is elmaradt a várakozástól, valószínűtlen azonban, hogy az amerikai munkanélküliségi ráta ezekről a szintekről jelentősebb mértékben tovább csökkenne - vélekedtek a CEBR londoni elemzői.



A ház szerint az amerikai gazdaság kilátásai jó ideje nem voltak annyira bizonytalanok, mint most. Ennek elsődleges oka az, hogy nem ismert a hivatalba lépő új kormány majdani költségvetési politikája, ráadásul az amerikai jegybank feladatait ellátó Federal Reserve viselkedése is nehezen kiszámítható.



A CEBR központi előrejelzési forgatókönyve mindazonáltal az, hogy Trump legalábbis részben végrehajtja kilátásba helyezett gazdaságélénkítő programját. A ház londoni elemzői szerint a jelenlegi teljes foglalkoztatottság környezetében egy ilyen költségvetési élénkítés azzal a következménnyel járhat, hogy az amerikai gazdaság rövid távon túlfűtötté válik, és ennek eredményeként az infláció a 2 százalékos célszintre gyorsul.



A CEBR szerint mindez indokot adhat a Federal Reserve-nek két vagy három további kamatemelés végrehajtására.



Más nagy londoni házak még agresszívabb amerikai monetáris szigorítást várnak.



A Capital Economics előrejelzési összeállítása szerint a Trump-kormány gazdaságösztönző intézkedései 3 százalék fölé hajtják az idén a maginflációt a már most is csaknem teljes kapacitással működő amerikai gazdaságban.



Ennek egyik következménye a ház prognózisa szerint az lesz, hogy a Fed 2017-ben és 2018-ban is négy-négy kamatemelést hajt végre, sokkal többet, mint amennyit a piac jelenleg áraz. Ezzel éles ellentétben az euróövezeti jegybank (EKB) és a Bank of Japan a belátható előrejelzési távlatban valószínűleg egyaránt folytatja mennyiségi enyhítési ciklusát.



A legnagyobb gazdasági erőcentrumok e meredeken széttartó monetáris politikájának következményeként a Capital Economics előrejelzése szerint a dollár az idei év végére az 1:1-es árfolyamparitás alá, 0,95 dollár/euróra drágul.