Reform az önkéntes nyugdíjpénztárak rendszerében

2017.01.04 12:25 MTI

Az új ajánlás a korábbiaknál hangsúlyosabban ösztönzi a pénztárakat a tagok életciklusához, kockázatvállaló képességéhez igazodó portfóliók kialakítására, és egyértelműsíti azok befektetési politikájának szabályozását.



A jogszabályok 2016-tól lehetőséget adtak a pénztáraknak olyan rendszer kialakítására, amelyben egy pénztártag egyszerre két portfóliót is választhat. A lehetőséggel a tagok a hosszabb távon – akár a nyugdíjba vonulást megelőző időszakig – megtakarított vagyonuk egy részét továbbra is elhelyezhetik egy kockázatosabb – ám várhatóan magasabb hozamú – portfólióban, miközben a megtakarítás másik részét egy biztonságos portfólióban tartják és a korábban elért befektetési hozamukat is megőrizhetik.



Az önkéntes nyugdíjpénztárak a 2016. harmadik negyedév végi 1 216 milliárd forintos vagyon 89,5 százalékát, míg a több mint 1,14 millió főt számláló pénztártagság egyéni számláinak 93 százalékát választható portfóliós rendszerben kezelik. Így a választható portfóliós rendszerről kiadott ajánlás az időskori öngondoskodás pénztári formáját választók döntő többségének hasznos útmutatást jelent.



A pénztártagok egyéni számlájára 2015-ben, azaz az utolsó már lezárt évben 82,8 milliárd forint befizetés érkezett, amit 48,3 milliárd forint befektetési eredmény növelt.