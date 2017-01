Fejlesztés

Csaknem 140 millió forintból szigetelik a zalaegerszegi Kaffka Margit Kollégiumot

Csaknem 140 millió forint pályázati támogatást nyert el energetikai korszerűsítésére a zalaegerszegi Kaffka Margit Kollégium - közölte a Klebelsberg Központ kedden az MTI-vel.



A Környezet és Energia Operatív Program pályázatán nyert forrásból megújul a kollégium külső szigetelése és a tető is hőszigetelést kap. Emellett az épületben kicserélik a nyílászárókat, és kiépítenek egy 120 egységből álló napelemes rendszert.



A korszerűsítés évente mintegy 10 millió forint megtakarítást eredményezhet - idézte a közlemény Kajári Attilát, a zalaegerszegi tankerületi központ igazgatóját.



A munkálatok már a napokban megkezdődnek, és a várhatóan az év végéig be is fejeződnek. A beruházást követően megszépült, komfortosabb és korszerűbb környezetet tudnak biztosítani a kollégiumban lakó diákoknak.



A közlemény idézte Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármestert is, aki az önkormányzat és az intézményfenntartó közötti szoros együttműködést hangsúlyozta, valamint emlékeztetett rá, hogy az országban elsőként a zalai megyeszékhelyen írták alá az intézmények működtetésének átadására vonatkozó szerződést.



Sümegi László, a tagintézmény igazgatója a közleményben jelezte: az energetikai megújítást követően az épület belső tereit is érintő, további fejlesztések várhatók.