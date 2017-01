Autóipar

A Suzuki 11 százalék fölé növelte piaci részesedését

A Magyar Suzuki Zrt. 2016-ban 11 266 autót adott el Magyarországon, ezzel 11,67 százalékra növelte részesedését a hazai személyautó-piacon a 2015-ös 9,72 százalékról.

Ruska Viktória, a társaság kommunikációs igazgatója elmondta, hogy a sport-szabadidő kategóriába tartozó Vitara 23 százalékos részesedéssel kategóriájában az első helyen áll, a modellből 6538 darabot helyeztek forgalomba.



A tavalyi év másik népszerű modellje az SX4 S-CROSS volt, az év végéig a C kategóriás modell két változatából összesen 1643 darab kelt el Magyarországon.



A Swift 2016-ban is megőrizte vezető helyét a B szegmensben, azaz a kisautók között. A modellből 2087 talált gazdára, ami az első helyet jelenti 12,7 százalékos piaci részesedéssel.



A Magyar Suzuki 2016 decemberében jelentette be, hogy 5,3 milliárd forintos fejlesztéssel megújítja az esztergomi üzem gyártási és logisztikai rendszerét, valamint minden eddiginél korszerűbb prototípust fejleszt.



A társaság a 2016 március végén zárult üzleti évében 1,976 milliárd euró értékesítési árbevételt ért el, 28 százalékkal haladva meg az előző évit. Az export-értékesítés 2015-ben 1,854 milliárd euró volt. A Suzuki az elmúlt 25 év alatt 1,7 milliárd eurót ruházott be magyarországi érdekeltségébe.



A 3000 Suzuki-dolgozó mellett a beszállítói és márkakereskedői körrel együtt a Magyar Suzuki tízezernél több ember számára nyújt megélhetést. A vállalat az európai piac mellett szállít Japánba, Oroszországba, Ukrajnába és néhány közel-keleti országba, illetve Izraelbe és Marokkóba.