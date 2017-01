Gazdaság

Hatályba lépett az új statisztikai törvény

Az új törvény az adminisztratív, a közigazgatásban eleve meglévő adatok statisztikai célú felhasználásáról és a KSH statisztikai koordinációs feladatairól is rendelkezik. 2017.01.03 01:30 MTI

Január elsején lépett hatályba a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) függetlenségét és a KSH elnökének jogosítványait is megerősítő új statisztikai törvény, ami mindenben megfelel a nemzetközi szabályoknak és gyakorlatnak - közölte a KSH az MTI-vel hétfőn.



Az új törvény az adminisztratív, a közigazgatásban eleve meglévő adatok statisztikai célú felhasználásáról és a KSH statisztikai koordinációs feladatairól is rendelkezik.



A új törvény növeli a hivatalos statisztikába vetett bizalmat is, részben a statisztikai folyamatok egységesítésével és egyértelműsítésével. A törvény megerősíti a KSH szakmai és intézményi függetlenségét, a hivatalos statisztika pártatlanságát, objektivitását, semlegességét, valamint működésének hatékonyságát és eredményességét.



Az új jogszabály szerint más jogszabályok, vagy közjogi szervezetszabályozó eszközök nem sérthetik a KSH szakmai függetlenségét, a KSH elnöke pedig feladatainak ellátása során nem utasítható.



Az uniós szabályok kötelezettségként rögzítik a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai, köztük a KSH számára az országban folytatott hivatalos statisztikai tevékenység koordinációját. A törvény kimondja, hogy a KSH elnöke főstatisztikusi feladatkörében ellátja a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek - például a minisztériumok vagy a Legfőbb Ügyészség - statisztikai tevékenységének koordinációját, iránymutatásokat ad ki a hivatalos statisztikai tevékenységgel kapcsolatban, és vizsgálja azok betartását.



A statisztikai törvény részletesen szabályozza az adminisztratív adatokhoz való hozzáférést, az ezzel kapcsolatos adatvédelmi biztosítékokat és az adatátadás gyakorlati kérdéseit.



A közlemény szerint fontos garancia, hogy a törvény továbbra is egyértelműen kimondja: tilos az egyedi adatok nem statisztikai célú felhasználása. Mindezek alapján - a törvényben foglalt szűk és szigorúan szabályozott kivételi körtől eltekintve - továbbra sem hozható nyilvánosságra az az egyedi adat, amely lehetővé teszi valamely vállalkozásnak, intézménynek vagy személynek a közvetlen vagy közvetett azonosítását - közölték.