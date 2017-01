Gazdaság

Rekordokkal zárta az évet a Budapesti Értéktőzsde

Az év utolsó hónapjában ismét csúcsot döntött a BUX index, 32 025,6 ponttal új rekordot ért el, a tőzsdei forgalom kissé csökkent a novemberihez képest.

A tájékoztatás szerint a BUX december 28-án érte el a 32 025,6 pontot, ezzel megdöntötte a novemberben elért 30 540 pontos rekordját. December végére az index az előző havihoz képest 6,6 százalékos emelkedéssel 32 003 ponton zárt.



A befektetők 178 milliárd forint értékben kötöttek üzleteket a BÉT részvénypiacán decemberben, ami elmarad a novemberi, csaknem 210 milliárd forintos forgalomtól, ugyanakkor jelentős növekedés a 2015 decemberi 147 milliárd forintos forgalomhoz viszonyítva.



A napi átlagforgalom alakulása hasonló tendenciát mutat. Decemberben a 21 kereskedési napon átlagosan 8,5 milliárd forint értékben kötöttek üzletet a BÉT azonnali piacán, ami kevesebb ugyan a novemberi 10 milliárd forintnál, de számottevően meghaladja a 2015 decemberi 7,3 milliárd forintos értéket.



Decemberben a legnagyobb forgalmú részvények közül a Mol emelkedett ki 11,8 százalékos erősödésével. Az OTP árfolyama 5,6, a Magyar Telekomé 1,2 százalékkal emelkedett. A Richter december 22-én ismét történelmi csúcsot döntött 6210 forintos árfolyamon, a gyógyszercég kisebb korrekció után 5,3 százalékos emelkedéssel zárta az év utolsó hónapját.



Decemberben a részvénypiac duplikált forgalma 356 milliárd forint volt. A szolgáltatók rangsorának élén nem történt változás: az első helyen ezúttal is a Wood & Company Financial Services a.s. végzett 93 milliárd forintos forgalommal. Második helyre az Erste Befektetési Zrt. került 69 milliárdos, míg a harmadik helyre a Concorde Értékpapír Zrt. 65 milliárd forintos forgalommal.