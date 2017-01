Gazdaság

Ingatlanpiac - 2017 az áttörés éve lehet

Az ingatlanpiac szempontjából 2017 az áttörés éve lehet, ugyanis több ezer új építésű lakás kerül majd a piacra, Budapest mellett Győrben, Székesfehérváron, Kecskeméten, Miskolcon és Debrecenben is - mondta az Otthontérkép elemzője hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Mester Nándor hozzátette: a piacon megjelenő új lakások száma azonban eltörpül a valós igényekhez képest.



Az elemző közölte, hogy az Otthontérkép mérései szerint az új és a használt lakások árai is 2015-ben kezdtek el először emelkedni, ez a drágulás 2016 első négy hónapjában is folytatódott, nyár közepén a folyamat lelassult, majd a lakásárak év végén ismét emelkedtek.