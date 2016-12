Fejlesztés

Csaknem 400 milliós állami forrást fordíthat útfelújításra Komló

A vásártértől a Mecsekfalui útig az útalap és a burkolat cseréje mellett modernizálják a meglévő körforgalmat és egy újat is építenek. 2016.12.24 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csaknem 400 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatást kapott Komló, amelyet a település "legrosszabb állapotú útjának" felújítására fordítanak - közölte a mecseki város önkormányzata az MTI-vel.



A közleményben azt írták: az év végi költségvetési átcsoportosításokról döntő kormányhatározat értelmében Komlóra érkező 385 millió forintból teljesen felújítják a Munkácsy Mihály utca útburkolatát.



A vásártértől a Mecsekfalui útig az útalap és a burkolat cseréje mellett modernizálják a meglévő körforgalmat és egy újat is építenek - részletezték.



A 2018 elején befejeződő beruházás keretében rendbe hozzák a padkákat, kicserélik az úttest alatt húzódó vízvezetékeket és kiépítik a csapadék-vízelvezetést is.



A projekt támogatási szerződését 2017 elején írják alá; ezt követően indul a tervek elkészítése és a közbeszerzési eljárások előkészítése - derült ki a közleményből, amely arra is kitért, hogy a komlói önkormányzat a napokban 131 millió forintos működési támogatást kapott a Belügyminisztériumtól.