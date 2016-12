OLAF

Súlyos vizsgálat a metrónál: több mint 93 milliárd forintot kell visszafizetnünk?

A Politico PRO oldalán megjelent jelentés szerint az európai költségvetésbe közel 300 millió eurót kellene visszafizetnie Magyarországnak a metróvonal építése kapcsán 2006 és 2015 közötti időszakban feltárt problémák miatt.



Az összesen 1,7 milliárd eurós költségvetésű projektből az OLAF szerint az Európai Bizottság városfejlesztésért és regionális politikáért felelős részlegének 228 millió euró, az Európai Beruházási Banknak 55 millió euró járna vissza.



A cikk szerzői, Giulia Paravicini és Joshua Posaner, azt is felidézik, hogy a metrotervek az 1970-es évekig nyúlnak vissza, ezt a hosszú időszakot végigkísérték a hibák, problémák és politikai játszmák.



Ráadásul azt is leszögezték, hogy teljesen értelmetlen volt a vonal kialakítása, amit alulhasználtsága is alátámaszt.