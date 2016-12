Közlekedés

Majdnem 20 ezer éves sztrádamatrica kelt már el elővételben

Új kényelmi szolgáltatásként két hete, december 8-a óta válthatóak meg az érvényességi idő kezdete előtt a 2017-es országos és megyei éves e-matricák. 2016.12.22 11:55 MTI

Mostanáig 19 881 autós vette meg a jövő évre szóló sztrádamatricát, a vevők a szokottnál nagyobb arányban választották az online vagy mobilos vásárlást - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) csütörtökön.



A tárca emlékeztet, hogy új kényelmi szolgáltatásként két hete, december 8-a óta válthatóak meg az érvényességi idő kezdete előtt a 2017-es országos és megyei éves e-matricák.



A legkelendőbb termékek előértékesítésben is a D1 díjkategória megyei matricái, az állandó élmezőny (Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron) mellett jól fogytak a Szombathely gyorsforgalmi bekötésével most először kapható Vas megyei jogosultságok is.



Az elektronikus értékesítés aránya lényegesen nagyobb a szokásosnál, tízből három elővételes matricát mobilos alkalmazásban vagy online felületen vásároltak meg.



A 2017-es éves jogosultságok 13 hónapon át, 2017. január 1-jétől 2018. január 31-én éjfélig érvényesek. Az elővásárlási lehetőséget biztosító viszonteladók listája a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapjain elérhető.