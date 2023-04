Természetvédelem

MME: sikerrel zárult az angolai kékvércse-expedíció

A szakértők szerint továbbra is komoly méreteket ölt a kék vércséket veszélyeztető vadászat és a fakivágás, ezért erre kell összpontosítani a jövőbeni védelmi erőfeszítéseket. 2023.04.18 11:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sikerrel zárult az angolai expedíció, amelynek keretében március 16-án indult útra négy magyar kutató, hogy a világ legnépesebb ragadozómadár-gyülekezőhelyén műholdas jeladókkal szereljenek fel kék vércséket.



Az angolai út céljai megvalósultak, hiszen sikerült negyven kék vércsét megjelölni GPS jeladóval, valamint a madarászokkal tartó fotós és filmes stáb egyedülálló felvételeket készített a világ legnagyobb ragadozómadár-gyülekezőhelyén - idézi a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) keddi közleménye Palatitz Pétert, a projekt vezetőjét.



A befogott kék vércsék mérlegelésénél kiderült, hogy a tavaszi vonulásra harminc százalék extra tartalékkal készülnek a madarak, amelyek a súlytöbbletet a rajzó termeszekből merítették. A jeladózás első tapasztalata szerint a madarak nemcsak a gyülekezőhely közvetlen közelében vadásznak, és nem is minden nap alszanak ugyanazon a helyen. A madarászok éjjellátókkal megfigyelték, hogy a kék vércsék képesek az emberi szem számára teljes sötétségben a levegőben is vadászni.



A szakértők szerint továbbra is komoly méreteket ölt a kék vércséket veszélyeztető vadászat és a fakivágás, ezért erre kell összpontosítani a jövőbeni védelmi erőfeszítéseket.



Az út során készített felvételeket a természetvédők arra kívánják felhasználni, hogy anyagi támogatást szerezzenek egy természetvédelmi program számára. Első lépésként azokat, a helyszínen tapasztalt természeti jelenségeket kívánják bemutatni, amelyek eddig még a szakemberek elől is rejtve maradtak. Ehhez filmes partnereket és bemutatóhelyet keresnek, hogy bemutathassák azt a 360 fokban átélhető, térélményű filmet, amelyet a stáb leforgatott - olvasható az MME közleményében.