Tudomány

Kék örvény tűnt fel az alaszkai égbolton egy SpaceX-rakéta kilövése után

Galaxisra hasonlító halvány, kékes spirál tűnt fel néhány percre az alaszkai égbolton szombat hajnalban, miközben az északi fény is látszott - írta kedden a The Guardian online kiadása.



A jelenség oka a három órával korábban Kaliforniában felbocsátott SpaceX rakétából kiengedett felesleges üzemanyag volt.



"Időnként a rakéták visznek magukkal olyan üzemanyagot, amit ki kell dobniuk. Amikor nagy magasságban bocsátják ki, az üzemanyag jéggé fagy, és ha mindez napfényben történik, amikor a Föld felszínén még sötét van, akkor lentről olyannak tűnik, mint egy nagy felhő, ami néha örvénynek látszik" - idézte a lap Don Hampton asztrofizikust, az Alaszkai Egyetem Fairbanks Geofizikai Intézetének kutatóját.



Noha a jelenség nem gyakori, Hampton háromszor is látott ilyet. Intézetének a teljes égboltot figyelő kamerái rögzítették az örvény kialakulását, majd a gyorsított felvételt közzétették a közösségi portálokon. Az északi fényt figyelemmel kísérő fotósok szintén megmutatták képeiket az interneten.



A SpaceX rakétája péntek éjjel indult el a kaliforniai Vandenberg támaszpontról, nagyjából 25 műholddal a fedélzetén. Mivel úgynevezett poláris indítás történt, Alaszka jó részén látni lehetett.



Januárban Hawaii felett figyeltek meg hasonló spirált, a Mauna Kea csúcsán, a japán Nemzeti Csillagászati Obszervatórium Subaru teleszkópja rögzítette az éjszakai égbolton áthaladó örvényt. Kutatók szerint akkor egy Floridában felbocsátott, katonai műholdakat szállító SpaceX rakéta üzemanyaga okozta a jelenséget.