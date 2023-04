Befagyott szelep miatt fújták le Elon Musk marsrakétájának kilövését

Az űrhajózás történetének messze legerősebb rakétáját akarták Föld körüli pályára állítani, azonban 9 perccel a tervezett kilövés előtt egy meghibásodás miatt kénytelenek voltak lefújni a tesztet, írja a Telex.hu.



Elon Musk a Twitteren azt írta, hogy befagyott a Starship rakéta egyik nyomáscsökkentő szelepe, ezért kellett a teszt lefújása mellett dönteniük. A következő próbálkozásig legalább 48 órát kell várni. Ennyi időre van szüksége a SpaceX-nek, hogy újra kilövésre kész állapotba hozza a Starshipet.



Musk ezzel a rakétával juttatna embereket a Marsra 5-10 éven belül. Egy sikeres kilövés új fejezetet nyitna az űrhajózás történetében.



Az eredeti tervek szerint a rakéta első fokozatának számító Super Heavy hordozórakéta juttatta volna a levegőbe a Starshipet, mely 85 perc alatt csaknem teljesen megkerülte volna a Földet, és Hawaii partjainál zuhant volna a Csendes-óceánba. A hét során a SpaceX újabb kísérletet fog tenni a rakéta kilövésére.

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today