Tudomány

Csillaghullás Maine államban, a helyi múzeum pénzjutalmat kínál minden nagyobb meteoritért

Meteoresőt észleltek a hét végén az egyesült államokbeli Maine egy részén, az állam ásványtani múzeuma szerdán 25 ezer dolláros díjat ajánlott fel minden nagyobb, 1-2 kilogrammos meteoritdarabért.



Darryl Pitt, a múzeum meteoritokkal foglalkozó csoportjának vezetője elmondta, hogy Maine állam egén a hétvégén megjelent nagyméretű tűzgömb nyomán a NASA amerikai űrkutatási hivatal tájékoztatása szerint meteoritok is hullottak a környékre.



Szemtanúk a meteorithullást kísérő hangrobbanásokról is beszámoltak.



Ez az első alkalom, hogy a radarok hullócsillagot észleltek Maine-ben - közölte a NASA.



Pitt emellett kiemelte: a múzeum megvásárolni is hajlandó a talált darabokat, melyek értéke "akár annyiba is kerülhet, mint amennyi a súlyuk aranyban".



Bár szakértők szerint semmi nem garantálja, hogy a környéken találnak többkilogrammos meteoritot, a NASA-radarelemzések alapján ugyanis 1,5 és 322 gramm közé teszik a lehullott meteoritok súlyát, de nem lehet kizárni azt sem, hogy nagyobb tömegű meteoritra bukkannak majd.



Hozzáértők máris rámutattak arra, hogy egy körülbelül softballméretű meteorit keresése a területen olyan lesz, mint tűt keresni a szénakazalban: a meteoritok várható földet érési területe Pitt szerint is mintegy 1,6 kilométer széles és 16-19 kilométer hosszú.



A múzeum vezetősége mindenesetre arra kérte az érdeklődőket, kincsvadászat előtt frissítsék fel ismereteiket a meteoritokról és lehetőleg kerüljék el a magánterületeket.



A múzeum gyűjteményében már előkelő helyet foglalnak el a Holdról és a Marsról származó szikladarabok.