Gyász

Elhunyt a klímaváltozás egyik első felfedezője

Életének 92. évében elhunyt Claude Lorius francia klímakutató, glaciológus, aki az elsők közt mutatott rá a szén-dioxid-kibocsátás éghajlatra gyakorolt hatására.



A klímakutató kiadója és Jérome Chappellaz, Lorius korábbi munkatársa is megerősítette az AFP francia hírügynökségnek a hírt, miszerint a kutató kedden elhunyt.



Lorius elsősorban a Föld jégfelülete és jégrétegei tanulmányozásának szentelte életét: mindössze 25 éves volt, amikor 1957-ben első expedíciójára indult a Déli-sarkra, ahol élete során összesen hat évet töltött.



Antarktiszi kutatásai során kezdte el vizsgálni a jégrétegekbe zárt légbuborékokat. A gleccsereken képződő újabb és újabb jégrétegek apró levegőbuborékokat zárnak magukba, megőrizve egy kis mintát az adott időszak légköréből, ezen jégminták tanulmányozásával pedig több évezredre visszamenőleg fontos következtetéseket lehet levonni a bolygó klímájának változásáról.



A francia kutató a hetvenes években kezdett el foglalkozni a kibocsátott üvegházhatású gázoknak a bolygó hőmérsékletére gyakorolt hatásával. Az Antarktiszon összegyűjtött jégmagminták elemzésével - melyek között 150 ezer éves minták is szerepeltek - Claude Lorius rekonstruálni tudta a Föld teljes klímaciklusát.



Ezen kutatások során állapította meg, hogy a hőmérsékletgörbék szabályos ritmusban változnak, ám fény derült ezáltal arra is, hogy a hőmérséklet egyértelműen növekszik azóta, hogy az ipari forradalomtól kezdődően megnövekedett a légkör szén-dioxid-tartalma.



Vízválasztó felfedezését először 1987-ben, a Nature című tudományos folyóiratban közölte Lorius, aki ezt követően egész életében elkötelezetten harcolt az éghajlatváltozást előidéző jelenségek ellen.