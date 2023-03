Tudomány

Különféle szerves anyagokat találtak egy Földre hullott marsi eredetű meteoritban

Különféle szerves anyagok jelenlétét mutatta ki egy Földre hullott marsi eredetű meteoritban egy nemzetközi kutatócsoport.



Az ELKH közleménye szerint a legfrissebb, Földre hullott, Marsról származó meteorit, a Tissint komplex vizsgálatában részt vett Trif László, az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Anyag- és Környezetkémiai Intézetének kutatója is.



Az általa végzett vizsgálatok hozzájárultak számtalan abiotikus (élettelen) körülmények között keletkezett szerves anyag - többek között alacsony szénatomszámú alifás karbonsavak, aldehidek, olefinek, poliaromás és szerves magnéziumvegyületek - jelenlétének igazolásához a meteoritban - írták az MTI-hez eljuttatott szerdai közleményben.



A kutatók sokáig úgy vélték, hogy az élet, illetve az ahhoz szükséges egyszerűbb szerves molekulák több milliárd éve helyben, a Földön akkor uralkodó körülmények között keletkeztek.



A tudományos vizsgálatokhoz használt műszerek érzékenységének, felbontásának fejlődése révén a Földre hullott meteoritok vizsgálata során az utóbbi években felfedezték, hogy az űrből származó többmilliárd éves meteoritok igen gazdagok különböző egyszerű, kismolekulájú szerves anyagokban. Ezek leggyakoribb építőkövei a szén, a hidrogén, az oxigén, a nitrogén és a kén. Bár szerves anyagok nem biológiai folyamatokban is létrejöhetnek (abiotikus szerves kémia), ezeket az elemeket rendszerint az élettel kapcsolják össze.



A mostani munkában részt vevő kutatók egy több száz millió évvel ezelőtti heves esemény során az űrbe kilökődött és 2011 júliusában a Földre hullott meteoritot vizsgáltak.



Megállapították, hogy a minta igen gazdag magnéziumtartalmú szerves anyagokban, CHS- (szén, hidrogén, kén) és CHN- (szén, hidrogén, nitrogén) kötéseket tartalmazó heterociklusos vegyületekben. Ezek hevítése során a szén-dioxid és kén-dioxid mellett egyéb, szerves molekulák előfordulására utaló bomlástermékek is keletkeznek, amelyek jelenlétét a Marsról származó kőzetekben a vörös bolygón folytatott mintaelemző, hangolható lézerspektrométeres vizsgálatok megerősítették.



A meteorit elemzése hozzájárul a Mars felszínén lejátszódott fizikai-kémiai folyamatok, így számos szerves anyag keletkezésének megértéséhez is.



A kutatócsoport eredményeit bemutató publikáció a Science Advances című tudományos folyóiratban jelent meg - írták.



A címlapfotó illusztráció.