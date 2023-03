Csillagászat

A Nap túloldaláról is elérte a Földet egy hatalmas napkitörés - videó

Hatalmas napkitörést detektáltak március 12-én, amely a Napnak a Földtől éppen átellenes feléről lépett ki, mégis elérte a bolygónkat - írták a csillagaszat.hu hírportálon a NASA-ra hivatkozva.



A pontos forrás helyszínének megállapításához még további adatokat gyűjtenek, de jelenleg úgy vélik a kutatók, hogy az AR3234 jelű, korábban aktív régióból érkezhetett - olvasható a hírportálon hétfőn közzétett cikkben.



A NASA Moon to Mars Űridőjárási Osztályának elemzése szerint a napkitörés, más néven koronaanyag-kidobódás (angol nevéből rövidítve CME) szokatlanul gyorsan, másodpercenkénti 2127 kilométeres sebességgel haladt, így R-típusú (az angol rare, azaz ritka szóból) besorolást kapott.

CME WATCH - 2023.03.19: Very active tonight. We have a lot of activity in the south today (see earlier tweet). There is a nice bubble CME off the SE limb about halfway through. Note how bright the SW steamer is becoming and note the very bright CME there near the end of the movie pic.twitter.com/ErOHMLcCUh — Keith Strong (@drkstrong) March 20, 2023

A kitörés valószínűleg telibe találta a NASA Parker napszondáját is. Az űrszonda jelenleg tizenötödjére közelítette meg a Napot, március 17-én haladt el 8,5 millió kilométerre központi csillagunktól. Március 13-án az űreszköz életjelet adott magáról, most pedig izgatottan várják, hogy megérkezzen a következő adatletöltés ideje - írta Pál Bernadett csillagász, a CSFK KTM Csillagászati Intézetének munkatársa a NASA közleményére hivatkozva.



A kitörés halo típusú CME volt, ami nevét arról kapta, hogy látszólag egyenletesen távolodik el a Naptól halo, avagy gyűrű alakjában. Az ilyen CME-k függenek a megfigyelő pozíciójától is, akkor figyelhetőek meg, amikor a napkitörés vagy pontosan a Föld felé, vagy, ahogy ebben az esetben is, pontosan az ellenkező irányba történik.



A beszámoló szerint hiába lépett ki a Nap túlsó oldaláról a CME, így is érezni lehetett a hatását a Földön. Ahogyan a CME-k nagy sebességgel terjednek az űrben, lökéshullámot hoznak létre, ami a CME útjába eső részecskéket elképesztő sebességre gyorsítja. Ezek a Napból származó, nagyenergiájú részecskék (solar energetic particles, vagy röviden SEP) a Naptól a Földig tartó körülbelül 150 millió kilométeres utat mintegy 30 perc alatt teszik meg.



Habár ilyen SEP részecskéket gyakran figyelnek meg a Föld felé irányuló napkitöréseket követően, ritkábban jutnak el hozzánk a Nap túlsó oldalán történt kitörések esetén. Ennek ellenére egy a Föld körül keringő űreszköz detektálta a CME-ből érkező részecskéket, ami azt jelenti, hogy elég nagy energiájú CME volt ahhoz, hogy részecskék olyan ütközéssorozatát indítsa be, ami még a Nap felénk eső oldalára is eljutott - írta Pál Bernadett, hozzátéve, hogy a NASA űridőjárással foglalkozó kutatói még vizsgálják az eseményt, hogy kiderítsék vajon mi okozta ezt a messzire nyúló hatást.

Holy Mackerel!! 🤩🤯This was a huge and fast event from the other side of the Sun. 🌞An extremely fast and rare CME, 3000 km/s, 6.7 Mega mph. As fast if not faster than the fastest CME like the famous Carrington Event.Could be the big one for the cycle but we have to wait! 🧐😎 pic.twitter.com/RXtnIrPEjV — Dr. C. Alex Young (@TheSunToday) March 13, 2023