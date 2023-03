Tudomány

Meggyilkolt brit újságíróról és brazil őslakos-szakértőről neveztek el két új élesztőgombafajt

Noha az Amazonas esőerdeje a földi fajok akár tíz százalékának is otthont adhat, az ott élő fajok nagy részét még nem fedezték fel. 2023.03.20 00:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Amazonas őserdejében tavaly meggyilkolt két férfiról, Dom Phillips brit újságíróról és Bruno Pereira brazil őslakos-szakértőről neveztek el egy-egy új élesztőgombafajt - számolt be róla a brit The Guardian online kiadása.



A két új gomba a Spathaspora-fajok négy izolátumából ered az International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology friss számában megjelent tanulmány szerint. Mindkét faj etanollá és xilitté, a természetes édesítők egyikévé tudja átalakítani a d-xilózt, így a cukorbetegek számára vagy a biotechnológia más területein lehetne haszna - mondta Carlos Augusto Rosa, a tanulmány szerzőinek egyike.



Hozzátette, hogy noha az Amazonas esőerdeje a földi fajok akár tíz százalékának is otthont adhat, az ott élő fajok nagy részét még nem fedezték fel, és az élesztők esetében ez az arány még jelentősebb. A brazíliai régiókban - a kutatócsoport munkaterepén - talált új élesztő-mikroorganizmusok 30-50 százaléka új a tudomány számára - magyarázta.



"Ezért olyan fontos a terület kutatása, valamint Bruno Pereira és Dom Phillips munkája, mellyel a régió élővilágát igyekeztek megóvni" - mutatott rá Rosa.



A két új faj elnevezésével a két férfi környezetvédelemért végzett munkája előtt tisztelegnek - tette hozzá.



Az egyik élesztőgombát Pará államban, az amazonasi őserdő két különböző helyén gyűjtött rothadó fából nyerték ki - olvasható a tanulmányban. A Spathaspora brunopereirae sp nov nevet ennek a két izolátumnak a jelölésére javasoljuk - írták a tudósok.



A másik két izolátumot Tocantins államban, az amazonasi esőerdő és a Cerrado régió ökoszisztémája közötti átmeneti régióból nyertük, a Spathaspora domphillipsii sp nov nevet javasoljuk az új fajnak - olvasható a kutatásról szóló közleményben.



A tanulmányt a brazil Minas Gerais és Tocantins, valamint a kanadai Ontario három egyetemének közös projektjén dolgozó 11 mikrobiológus készítette.



Phillipset és Pereirát tavaly júniusban ölték meg, amikor a brazíliai Javari-völgyben, a perui határ közelében haladtak lefelé egy folyón. A brit újságíró az Amazonas fenntartható fejlődéséről szóló könyvén dolgozott, Pereira idegenvezetőként és helyi aktivistaként kísérte. Meggyilkolásuk megrendelése és a bűncselekményben való részvétel vádjával négyen ülnek börtönben.