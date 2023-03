Tűzvész

A Notre Dame-i katedrális tüze új felfedezéshez vezetett

A Notre-Dame székesegyházban 2019-ben pusztító tűzvész új felfedezéshez vezetett az ikonikus műemlék építésének módszereivel kapcsolatban, miután a székesegyház helyreállítási munkálatait vezető szakértők az épület korábban rejtve maradt részeit vizsgálták meg.



Az eredményeket a PLOS ONE folyóiratban szerdán tette közzé a Párizsi 8. Egyetem Maxime L'Heritier professzora és csapata. Megállapították, hogy a Notre-Dame de Paris lehet az első ismert gótikus székesegyház, amely építése során túlnyomórészt vasat használt a kövek megkötésére.



A székesegyház a 12. század közepén épült, és a valaha emelt legmagasabb épület volt abban az időben, a boltozatai 32 méteres magasságot értek el. Bár a korábbi kutatások szerint ezt a rekordot számos építészeti újítás kombinálásával érték el, mostanáig a szakemberek még mindig nem voltak tisztában az építés során felhasznált anyagokkal, illetve azzal, hogy a vas mekkora szerepet játszott a vállalkozásban.



A 2019-es tűzvész azonban lehetővé tette a régészek számára, hogy hozzáférjenek a Notre-Dame korábban nem látott részeihez. L'Heritier és csapata anyagmintákat tudott szerezni 12 vaskapocsból, amelyeket az épület különböző részein, többek között a tribünökön, a mellékhajókban és a felső falakon a kövek összekötésére használtak.



A kutatók számos elemzési módszert alkalmaztak, köztük radiokarbonos kormeghatározást, valamint mikroszkópos, kémiai és metallurgiai elemzést. A csapat megállapította, hogy az 1160-as években, az építés legkorábbi szakaszaiban vas kapcsokat használtak, így ez az első olyan épület, amelynek teljes szerkezetében vas kapcsokat használtak.



Az elemzés nemcsak annak jobb megértéséhez vezetett, hogy a párizsi kőművesmesterek hogyan építették a székesegyházat, hanem részleteket árult el az építőudvar vasellátásáról, valamint a 12-13. századi Párizs vasforgalmáról, kereskedelméről és kovácsolásáról is.



A Notre Dame de Paris székesegyház 2019. április 15-i tűzvész utáni újjáépítése jelenleg is tart, és várhatóan mintegy húsz évig tart. A helyreállítási munkálatok azonban néhány fontos felfedezéshez vezettek. Korábban a régészek több sírkamrát és egy 14. századi szarkofágot találtak - mindkettő "figyelemre méltó tudományos minőségű", valamint olyan festett szobordarabokat, amelyekről úgy vélik, hogy az eredeti díszítés részét képezik.