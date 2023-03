Tudomány

Meteor csapódott a Holdba - videóra is vette egy csillagász

Különleges jelenetet kapott lencsevégre nemrég Daichi Fujii japán csillagász. A szakember a Hold megfigyelésére szolgáló beállított kamerák segítségével örökítette meg azt a villanást, ami az égitest "éjszakai oldalán" volt megfigyelhető.



A villanást minden bizonnyal egy becsapódó meteorit okozta - írja a Space.com cikke alapján a Hvg.



Az eseményre még február 23-án, helyi idő szerint 20 óra 14 perc 30,8 másodperckor került sor. Fujii számításai szerint az objektum az Ideler kráter közelében, a Pitiscus krátertől kissé északnyugatra találta el a Holdat.



A meteorok általában 48 280 km/h sebességgel utaznak, emiatt a becsapódások során intenzív hő keletkezik, miközben ragyogó fényt bocsátanak ki és krátereket hoznak létre. Ezek a becsapódások - ha elég nagyok - a Földről is láthatóak.



A becslések szerint a most létrehozott kráter nagyjából 12 méter átmérőjű lehet, a pontos méretét azonban a NASA Lunar Reconnaissance Orbitere, vagy az indiai Chandrayaan 2 űrszonda mondhatja majd meg.



Az, hogy egy meteor elér egy égitestet, nem újdonság. A Föld naponta ütközik ilyen objektumokkal, ám ezek többsége elég a légkörben. A Holdnak viszont nagyon vékony a légköre, ezért ezek könnyen elérhetik a felszínét.



Az ilyen megfigyelések tudományos szempontból is hasznosak, így ugyanis a tudósok pontosabb képet kaphatnak arról, mi történik egy ilyen esemény során a Holdon. Mindez a holdbázis építése kapcsán lehet majd igazán fontos információ.