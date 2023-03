Orvostudomány

Ikertestvérét műtötték ki egy egyéves gyerek fejéből

Különösen ritka orvosi esetről számol be a Neurology folyóirat: egy kínai kórház sebészei elhalt ikertestvérét távolították el egy egyéves gyerek agyából. A beavatkozásra azután került sor, hogy a gyereknél mozgásproblémákat és a fej megnagyobbodását észlelték - írja az Index.



A képalkotó vizsgálat megállapította, hogy a gyerek koponyáján belül egy magzat található kifejlődött karokkal, lábcsontokkal, nyitott gerincoszloppal.



Az ikerterhességek egy részében előfordul, hogy az egyik magzat a másik testébe olvad, ennek megnevezése "fetus in fetu" vagy parazitikus ikertestvér. A másik testbe kerülő testvér rendszerint megáll a növekedésben, és az esetek többségében valahol a hasfal szövetei közé ékelődve marad meg. Általában félmillió szülésre jut egy ilyen eset. Egy ilyen ikertestvér koponyán belüli felbukkanása ezen belül is hihetetlenül ritka, kevesebb mint húsz ilyen eset ismert.



Az esetet vizsgáló orvosok szerint az egyik magzat már a fejlődés nagyon korai szakaszában a másikban rekedt, amikor a blasztociszták nem tudtak szétválni.



A tudományos cikk nem tért ki az egyéves gyerek műtét utáni állapotára.

Fotó: n.neurology.org