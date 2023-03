Tudomány

Késő avar kori sírokat tártak fel Nagykőrös közelében

Késő avar kori temetkezés nyomaira bukkantak a Salisbury Régészeti Kft. munkatársai a M44-es autóút nyomvonalának régészeti mentesítése során. A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. megbízásából végzett feltárást a Nagykőrös-Kovács-tanya területén, a Ferenczy Múzeumi Centrummal közösen végezték.



Az avar kori sírok a korszakban általános sírrabláshoz képest néhány kivételtől eltekintve bolygatatlannak bizonyultak, ráadásul igen feltűnő a férfisírok leletgazdasága. Számos veretes öv mellett több felajzott reflexíjat, nyílhegyeket, és egy ezüstszerelékes hüvelyben elhelyezett szablyát is találtak a szakemberek - tudatta az MTI-vel pénteken a Salisbury Régészeti Kft.



Közleményük szerint a lelőhely a településtől mintegy 3,5 kilométerre délkeletre, a Csongrádi úttól keletre, a megyehatár közelében helyezkedik el.



A Salisbury Kft. munkatársai a próbafeltárás során két, egyenként 100 méter hosszú és 2 méter széles kutatóárkot nyitottak meg, amelyekben összesen 14 régészeti jelenséget dokumentáltak. Ezek zöme egy ismeretlen, vélhetően újkori tanyához köthető, de kibontottak itt egy késő avar kori temetkezést is. A feltárt, humuszolt terület több mint ötezer négyzetméteres volt.



A közlemény kiemeli annak jelentőségét, hogy az avar kori, egymástól körülbelül 8-10 méterre elhelyezkedő, keletnyugati és északnyugati-délkeleti tájolású sírok néhány kivételtől eltekintve bolygatatlannak bizonyultak.



A számos veretes öves sír mellett a régészek három külön is kiemelkedő sírt is feltártak. Az egyik bolygatatlan férfisírban egy felajzott reflexíj is feküdt, amelyet a bal válltól a lábszárakig az elhunytra fektettek a temetés során.



A szintén a támadó fegyverzethez tartozó nyílhegyek egy kötegben rejtőztek a bal alkar mellett. A lábak csontjai között a korszakban nagy értéket képviselő, a régészeti leletanyagban viszonylag ritka lemezpáncél töredékei kerültek elő.



Hasonlóan jelentősnek értékelnek a régészek egy másik temetkezést is, amelyben egy szintén bolygatatlan férfi váz feküdt: a deréktájon elhelyezett övveretek és a medencelapáton feltárt nyílhegyek mellett az elhunyt bal oldalára fektették az ezüstszerelékes hüvelyében elhelyezett szablyáját.



"A minden bizonnyal a közösség előkelő tagjának számító, rangjelző melléklettel túlvilági útra indított személy a teljes avar társadalomban is számottevő személy lehetett" - idézi a közlemény Farkas Zoltán ásatásvezetőt.



A Salisbury Kft. szakemberei feltártak egy másik sírt is, ahol az elhunyt, veretes övvel rendelkező férfi szintén felajzott állapotú reflexíját a jobb vállától a jobb lábfejéig fektették. A fegyverhez tartozó nyílhegyeket a bal felkar mellé egy díszített, faragott csontlemezzel záródó, vaspántokkal merevített nyíltartó tegezbe helyezték.

A területen a Kárpát-medencei talajviszonyok között nehezen megfigyelhető szervesanyagok meglétét is sikerült több esetben rögzíteni.



Mint a régészek hangsúlyozták, számos íjászsírban sikerült megmenteni a feltárt nyílhegyek tövén rögzített famaradványokat, illetve a veretes övek egyes övvereteire korrodálódott bőrmaradványokat. A restaurátori munkának köszönhetően ezek fontos információkkal szolgálhatnak majd a régészeti eszközökkel alig kutatható tárgytípusok vizsgálatához.



A leletanyagot az elsődleges feldolgozás után a Ferenczy Múzeumi Centrumban helyezik el - áll a közleményben.



Címlapfotó: Salisbury Régészeti Kft.