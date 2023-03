Orvostudomány

Új terápiás lehetőség májtumoros betegeknek

Az eljárás során nincs szükség műtétre, a beavatkozás alatt a beteg egy tűszúrást érez, és egy nap múlva el is hagyhatja a klinikát. 2023.03.08 10:46 MTI

Az elsődleges és áttétként kialakuló májdaganatban szenvedő betegeknek a régióban elsőként nyújt terápiás lehetőséget a Holmium-166 izotóppal, valamint a Magyarországon eddig nem elérhető Ittrium-90 izotópkészítménnyel végzett radiológiai beavatkozás a Semmelweis Egyetemen (SE). Mostanáig kilenc májdaganatos betegnél alkalmazták ezt az új eljárást.



Az egyetem szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a kezelésben részesülő betegek többsége elsődleges májtumorban szenved, de olyan is volt köztük, akinél egy máshol kialakult daganat okozott áttétet a májban.



Az egyedi méltányosság alapján támogatott beavatkozásnál katéterrel kontrasztanyagot juttatnak az érbe, majd az érfestésnél megkeresik a daganatot ellátó artériát, és egy speciális beadószerkezettel magát a radioaktív izotópot tartalmazó mikrogyöngyöket juttatnak a daganatba. A daganatsejteket pedig a bétasugárzás pusztítja el. Az eljárás során tehát nincs szükség műtétre, a beavatkozás alatt a beteg egy tűszúrást érez, és egy nap múlva el is hagyhatja a klinikát.



A közlemény idézi Bibok Andrást, az SE onkointervenciós részlegének szakorvosát, aki elmondta, ezeknek a pácienseknek hosszú távon a májátültetés hozhat gyógyulást, az izotópos beavatkozással a kialakult daganat méretét tudják csökkenteni, amíg a transzplantációs listán rájuk kerül a sor.



Az Ittrium-90 Kanadából, a Holmium-166 Belgiumból - Csehországon keresztül - érkezik a klinikára, ahol több szakterület együttműködésében - többi között a nukleáris medicina, a sugárvédelmi szolgálat, a diagnosztikus- és intervenciós radiológia, a belgyógyászat és az onkológia - valósulnak meg a kezelések.



A radioaktív izotóppal gyógyítás engedélyezése mintegy másfél évet vett igénybe a Semmelweis Egyetemen, mivel ezeket a sugárzó anyagokat csak nagyon szakszerűen lehet szállítani és tárolni, és a beavatkozáshoz az orvosok, asszisztensek számára is megfelelő sugárvédelmi védőfelszerelés szükséges - írták.