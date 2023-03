Állati

Negyvenkét csigafajt fedezett fel egy nemzetközi kutatócsoport

Negyvenkét eddig ismeretlen csigafajt fedezett fel egy nemzetközi kutatócsoport, amelynek tagja volt Páll-Gergely Barna, az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének (ATK NÖVI) kutatója is.



A nemrégiben felfedezett új fajok a világ legkisebb szárazföldi csigafaját is magába foglaló Angustopila nemzetségbe tartoznak. A Délkelet-Ázsia különböző országaiban, Thaiföldön, Laoszban, Vietnámban és Mianmarban gyűjtött új fajok közül csak néhány mérete haladja meg az 1 milliméteres nagyságot - áll az ELKH MTI-hez eljuttatott keddi közleményében.



A magyar zoológus, malakológus, akinek a nevéhez fűződik a világ legkisebb szárazföldi csigájának a felfedezése is, most az OTKA fiatal kutatói kiválósági program keretében vizsgálta nemzetközi kutatókkal Délkelet-Ázsia szárazföldi csigáinak diverzitását.



A kutatócsoport legújabb cikkében, amelyet a ZooKeys elnevezésű taxonómiai folyóiratban publikált, negyvenkét - a tudomány számára eddig ismeretlen - csigafaj felfedezéséről számolt be, ezzel ötszörösére növelve az eddig ismert Angustopila fajok számát.



A közlemény szerint a különböző csigafajok elkülönítése alapos morfológiai vizsgálat során történt, elsősorban a héj alakja, a csigaház felszíni struktúrája, valamint a szájadékban található fogak száma és elhelyezkedése alapján.



A kutatócsoport egy matematikai modell segítségével végzett becslés alapján feltételezi, hogy összesen körülbelül 80-90, az Angustopila nemzetségbe tartozó csigafaj élhet Délkelet-Ázsiában.



"A mostani felfedezéssel egy olyan fajgazdag állatcsoporttal gazdagodott az élővilágról való tudásunk, amelyről eddig alig volt ismeretünk" - írták a közleményben.