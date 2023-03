Tudomány

Ősi múmiát találtak egy ittas perui futár hűtőtáskájában

Ősi múmiát talált a rendőrség egy ittas perui futár hűtőtáskájában egy punói régészeti lelőhelyen, az ország délkeleti részén - számolt be róla a BBC News.



A 26 éves férfi bevallotta, hogy a múmiát, akit Juanitának nevezett el, beköltöztette a szobájába, a tévé mellett tartotta egy dobozban, és "spirituális barátnőjének" tekintette. Amikor ittas állapota miatt a rendőrség felfigyelt rá, és átkutatták a táskáját, azt mondta, hogy azért volt vele a múmia, mert meg akarta mutatni a barátainak.



A futár azt állította, hogy a múmia az apjáé volt, de arra nem adott magyarázatot, hogyan került hozzá - közölték kedden a hatóságok.



A régészek 600-800 évesre becsülték a múmia korát. A szakértők szerint feltehetően férfi maradványa lehetett, és nem nőé. A 151 cm magas ember halála 45 éves kora után következhetett be. A gyolcsba tekert, mumifikálódott test magzati pózban feküdt, ami a prekolumbiánus korszak temetkezéseire jellemző a térségben.



A spanyol hódítás előtt a mai Peru területén számos ősi kultúrában mumifikálták a holtakat. A helyi szokások szerint egyes múmiákat a nagyobb ünnepeken kiemelték nyughelyükről és körbe is vittek.



A rendőrség a lefoglalt mumifikálódott testet átadta a kulturális örökségért felelős perui minisztériumnak.



A futárt és két barátját őrizetbe vették, és eljárást indítottak ellenük kulturális örökség elleni bűncselekmény miatt.



A Juanita névhez egy másik híres múmia kötődik. Az inka kislány mumifikálódott maradványait az Andok spanyolok előtti korszakának szentélyeit kutató Johan Reinhard amerikai antropológus találta meg az 1990-es években jégbe fagyva a hegység egy hófödte csúcsán. A kislányt 500 évvel ezelőtt áldozták fel a perui Ampato vulkán tetején.